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辣妹分享一串戀愛守則酸「別當單親媽」 引爆網友怒火

聯合新聞網／ 即時報導
瑪德琳常在Tik Tok上分享自己的戀愛守則。(影片截圖)
瑪德琳常在Tik Tok上分享自己的戀愛守則。(影片截圖)

德國一名女子在網路上連載自己的約會密技，引來不少網友回應討論。

據太陽報（The Sun）報導，瑪德琳（Madeline）來自法蘭克福，她經常在Tik Tok上分享自己的戀愛守則，吸引不少網友回應討論。她以連載的方式分享這些守則，並特別聲明這些守則是「專為那老暈船和猜測對方想法的女性設計的」。

當中有不少守則都讓網友十分認同，有時候她會教網友怎麼抓住男人的心，像是「發訊息越短越好」、「男人很簡單，你話越少，他們的話就越多。」、「表現出對談話內容完全不在意的樣子，但是當面互動時又要表現出能成為好太太的樣子」、「讓他覺得你迷上他了，這樣你不在他身邊時，他就會很想念你，對你深深著迷」。

這些方法讓網友心有戚戚焉，也紛紛留言寫下自己跟異性「過招」時的經歷。不過近期她發布的第38條守則說：「要記得，心碎也沒關係……但有些女生被分手後身邊卻有了孩子。」短短的幾句話引發網友抨擊，有網友就留言說單親媽媽不是因為孩子被甩，只是媽媽希望將孩子的快樂與安全擺在第一位。另一個網友則留言說「你也不用這樣攻擊我吧」，還有一位媽媽則憤怒地寫下「你覺得取笑單親媽媽很有趣嗎？在跟我開玩笑嗎？」

對此瑪德琳趕緊出面澄清，表示自己並沒有要傷害任何人的意思，只是給大家感情上的建議。不過這次風波並沒有影響瑪德琳，她依然常常更新自己的戀愛守則。

德國

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