有時做夢夢到吃東西的場景,現實中嘴巴也會跟著咀嚼。一名飼主在一隻睡著的貓咪面前擺了一隻蝦子,貓貓居然還沒睡醒「搶先開吃」。

網友分享一段影片,一隻白貓躺在桌上呼呼大睡,看起來睡得很熟。飼主在牠面前放了一隻剝殼煮熟的水煮蝦,貓咪可能是聞到味道了,頭微微動了幾下,但沒有馬上醒來,又陷入睡夢中。

但是過了幾秒,不知道是不是蝦子的香味帶入了牠的夢中,貓咪的嘴巴竟然開始顫動,似乎是在夢裡已搶先大啖鮮蝦。過了一會兒驚醒過來,眼前的美食 映入眼簾,二話不說直接開吃。

The moment the sleeping cat's dream came true.pic.twitter.com/sByMiGHRKB