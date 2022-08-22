Google地圖幽靈圖像？眼尖網友發現客機疑似墜落雨林

Google地圖服務過去不時會出現「幽靈圖像」，近日又有眼尖的網友發現在澳洲昆士蘭北部雨林中出現一架「疑似墜落的客機」。（取材自Google Map）

Google 地圖服務過去不時會出現「幽靈圖像」（Ghost Images），近日又有眼尖的網友發現在澳洲 昆士蘭（Queensland）北部雨林中出現一架「疑似墜落的客機」。

每日郵報報導，這張令人費解的截圖中可以見到一架巨大的噴氣式客機，除非它當時是在「難以置信」的低空飛行，否則它便落在位於湯斯維爾（Townsville）和凱恩斯（Cairns）之間海岸附近的卡德威爾山脈（Cardwell Range）的一片樹林中。

將圖片放大後，這架客機看起來像是一架完整的空中巴士A320或波音737，且顏色似乎是金屬灰，更似乎朝南、代表其航向可以到達湯斯維爾以東。澳洲運輸安全局向凱恩斯郵報表示「不知道有任何客機失蹤」，澳洲民航安全局（CASA）則在聲明中表示「這似乎就是『幽靈圖像』」。

Google尚未針對這起發現做出回應。2016年就曾有眼尖網友發現明尼蘇達州的哈里特湖（Lake Harriet）底疑似出現一架飛機，然而Google之後解釋這是張「幽靈圖像」，只因衛星圖像是由多張圖像合成。