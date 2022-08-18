早起鳥兒有蟲吃 調查：執行長多在上午7點前起床

蘋果執行長庫克每天在清晨4時前就起床。(路透)

有心想成功的人，不一定要像蘋果執行長庫克 甚至凌晨3時45分那麼早起，才能成功，不過知名且事業有成的創業家和執行長都黎明即起，以爭取更多時間因應忙碌的生活。

CNBC報導，Inc.雜誌為了對美國成長最快速的民間企業排名，進行調查後發現，數成功的企業領袖，最遲清晨6時就會起床。這份針對1,086位美國企業執行長的調查顯示，64%的執行長在6時前起床，近九成最晚上午7時前就會起床。

根據調查，凌晨4時以前起床的執行長占比只有5%，5時起床者占27%，6時起床的比率最多，為37%，7時起床的執行長占22%，8時起床者只有5%。

Inc.總編奧梅利亞努克表示，他對調查結果一點都不意外，因為早晨可能是執行長在日常生活中難得的沉靜時光。他表示，對他曾會談過的眾多執行長交談後來說，早晨是得以專注的時刻，「那是一段安靜的時光，能聚焦於整天的議題，不管是要擬定工作清單、還是對問題進行策略思考。此外，晨間也是在各種雜事發生前，他們能獨享的一段時間」。

一些執行長和企業主都偏好利用晨間這段不受干擾的時光。例如身兼特斯拉和SpaceX執行長的馬斯克說，會在剛起床的半小時內閱讀「關鍵的電郵」，雖然他說他正試圖改變這項習慣。

其他人士則是基於健康因素早起。例如庫克把早上一分為二，分為觀看用戶對蘋果產品的評價，以及上健身 房運動，他說，上午健身有助於降低壓力。

心理學家多沃斯金說，在晨間享有靜謐的時光、並在開始工作前運動，有助於改善生產力和心理健康 。

這點對執行長尤其重要，因為許多人擔心經營事業可能對心理健康造成的傷害。接受Inc.調查的執行長所列出在創業時的最大憂慮中，46%是「害怕失敗」，也有大量受訪者擔心經營事業所帶來的心理壓力，43%受訪者表示擔心心情更為焦慮，另有15%擔憂創業會提高憂鬱的風險。

奧梅利亞努克說，在身心疾病仍被汙名化之際，許多執行長能自在地表達對心理健康的擔憂，是個好跡象。他說，企業領袖之所以早起，很有可能是為了控管工作壓力，「這是為了要建立規律」，因為對許多企業創辦人來說，早上是他們唯一能按表操課的時光。

不過，早起值得犧牲睡眠嗎？睡眠科學家堅持，人類每晚需要7~9小時的睡眠，無論必須多早起工作皆然。充足的睡眠不但能改善身體和心理的健康，也能提高生產力。亞馬遜創辦人貝佐斯說，他總是追求睡滿8小時，因為這讓他充沛的活力，且有助思考。

一些專家確實主張，人類在清晨更具有生產力，因為這段時間的干擾較少，這也是庫克早起的原因。他在2021年受訪時說：「比起晚間和其他時段，我更能控制早晨。每天發生的事情會讓你分心。」