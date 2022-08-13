忘了自己被通緝 他報警投訴麥當勞薯條冷掉 下場糗了

喬治亞州一名謀殺案男通緝犯日前不滿在麥當勞吃到冷掉的薯條，因而與老闆發生口角並報警投訴，等到警方到場釐清並調查他的身分時，該男才突然拔腿就跑，最終仍被警方制伏。（取材自YouTube）

喬治亞州 一名謀殺案男通緝 犯日前不滿在麥當勞吃到冷掉的薯條，因而與老闆發生口角並報警投訴，等到警方到場釐清並調查他的身份時，該男才突然拔腿就跑，最終仍被警方制伏。

紐約郵報援引亞特蘭大憲法報報導，現年24歲的席姆斯（Antoine Sims）2018年曾經涉入一起毒品殺人案而遭到通緝，當時一名女子和兩名男子向席姆斯購買毒品，結果發生槍戰，最後女子在車上被擊中身亡，而席姆斯則把車偷走並將其燒毀。

席姆斯5日與未婚妻前往喬治亞州一家麥當勞用餐，但由於當時兩人使用的自動點餐機發生故障，因此並沒有提供訂單號碼與收據，導致他們不知道自己的訂單號碼。當席姆斯到櫃檯取餐時，發現薯條早已冷掉。

席姆斯要求店家給他一份新的薯條，但遭到拒絕，因此氣得報警。但店員表示，席姆斯很吵並威脅說「你最好給現炸的薯條」，因此要求席姆斯離開餐廳，並且永遠不要再訪。根據店員說法，席姆斯腳上還帶著腳鐐，顯然處於緩刑。

警方獲報到場後，警察 向席姆斯說他不能再回到餐廳並要求他簽署一份確認書，嚇得席姆斯說自己是否被捕，並拒絕靠近警員和簽署文件。當一名警員接近席姆斯時，他突然拔腿狂奔，最後警方拿出電擊棒將他擊倒在地並當場逮捕。

警方表示，「很少有通緝犯自己打電話給警察的，但席姆斯這麼做了。」據了解，席姆斯逃跑時還試圖私闖民宅，而警方也在席姆斯未婚妻的車內發現31克大麻。