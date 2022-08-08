NBA／他讚健康的姚明就像歐尼爾 「放在當今能奪MVP」

姚明僅在NBA效力九年就退休，但他當年的統治力為人稱道。（ 歐新社資料照片）

佛萊（Channing Frye）和傑佛森（Richard Jefferson）近期在出席Podcast節目Road Trippin中稱讚姚明處於健康狀態時的驚人統治力，認為以他如此優異的投籃手感，如果放在當今聯盟，將會成為年度MVP。

「姚明的進攻手感特別出色，而且他還比歐尼爾（Shaquille O'Neal）高出許多，就像馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）舉高拿球，戴維斯（Anthony Davis）搆不著的情景，姚明可以對任何人這樣做。當姚明保持健康時，他在這個時代就像歐尼爾一樣。」傑佛森說。

佛萊則表示：「你是不可能守住姚明的，他可是火箭陣中執行進技術犯規罰球的人，你能想像嗎？這太瘋狂了。他的手感特別柔順，還能後仰跳投，就像成年人對到小孩。即便你動用包夾，他也能找到空檔傳球。健康的姚明放到現在會是MVP。」

受到傷勢影響，姚明僅在NBA 效力九年就宣佈退休 ，期間還包括一季完全報銷，但在486場比賽中，留下平均19分9.2籃板1.6助攻1.9阻攻的數據表現，投籃命中率達52.4%。曾2度入選年度最佳第二隊，3度入選年最度最佳第三隊。