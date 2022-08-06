我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

「六天七夜」女星安海契自駕火燒車 嚴重燒傷插管治療

南韓月球軌道探測器升空 BTS暴紅單曲也跟著進軍太空

中央社／首爾5日電
南韓5日表示，國家第一個月球軌道探測器Danuri成功發射。（歐新社）
南韓5日表示，國家第一個月球軌道探測器Danuri成功發射。（歐新社）

南韓今天表示，國家第一個月球軌道探測器Danuri成功發射，將展開對月球為期1年的觀測任務，Danuri還將試著建立無線網路環境，串流播放南韓天團「防彈少年團」單曲Dynamite。

法新社報導，這架月球軌道探測器命名為Danuri，在韓文中有「享受月球」之意，是在佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）搭乘美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號（Falcon 9）火箭發射升空，希望能在12月中前抵達月球。

南韓科學部在社群媒體推特（Twitter）上說：「南韓第一個月球軌道探測器Danuri於2022年8月5日上午8時08分出發前往太空。」推文分享一支火箭升空伴隨巨大煙霧和火焰的影片。

推文寫道，「Danuri將是邁向月球和更深遠宇宙的第一步」，顯然是指南韓要在2030年前進行月球任務等雄心勃勃的太空計畫。

SpaceX也推文表示這次升空是一大成功。

Danuri在任務期間將利用6種不同儀器來執行研究，包括由美國國家航空暨太空總署（NASA）提供的高靈敏度攝影機，研究內容包括調查月球表面，以確定潛在著陸點。

其中一個儀器將評估能耐受干擾、以網路為基礎的太空通訊設備，根據南韓科學部說法，這項設備獨步全球。

南韓科學部還表示，Danuri也將嘗試建立無線網際網路環境來連結衛星或探索太空船。

此外，Danuri也將串流播放南韓流行樂天團「防彈少年團」（BTS）的歌曲Dynamite，以測試這個無線網路。

另一項儀器ShadowCam將記錄月球兩極周圍沒有陽光能照射到的永久陰影區影像。

科學家也希望Danuri能在月球各地找出隱藏的水資源和冰，包括兩極附近永久黑暗和寒冷的區域。

南韓航空宇宙研究院（Korea Aerospace Research Institute）院長李相律（Lee Sang-ryool）在Danuri升空前播放的影片中說：「這是南韓太空探索史上非常重大的里程碑。」

他說：「Danuri只是開端，如果我們更有決心致力於太空旅行的科技發展，我們在不久的將來將能到達火星、小行星等。」

南韓科學家說，耗時7年打造的Danuri將替南韓在2030年前登陸月球的宏願鋪路。

南韓航空宇宙研究院人員告訴法新社：「南韓將成為世上第7個發射無人探測器到月球的國家。」

「我們希望藉由Danuri未來的研究結果，在全球對月球的瞭解方面持續做出貢獻。」

南韓 太空 社群媒體

上一則

她「二段防禦」防老公偷吃點心 他開冰箱見人臉網笑翻

延伸閱讀

楊冪撞衫小18歲南韓女神竟輸了？慘遭網友說變大媽

楊冪撞衫小18歲南韓女神竟輸了？慘遭網友說變大媽
藍源再送6人上太空 承載首位埃及和葡萄牙旅客

藍源再送6人上太空 承載首位埃及和葡萄牙旅客
退出ISS確切時間 俄太空高層：取決於太空站技術狀況

退出ISS確切時間 俄太空高層：取決於太空站技術狀況
南韓第一個月球探測器 搭SpaceX火箭自美國升空

南韓第一個月球探測器 搭SpaceX火箭自美國升空

熱門新聞

林徽因的曾孫女梁周洋（左）與谷愛凌（中）及其友人合影。（取材自今日頭條／炒飯娛樂圈）

與谷愛凌合影的氣質美女吸睛 竟是林徽因的曾孫女

2022-08-01 01:10
巴西緝毒警察28日展開緝毒行動，就在販毒集團的多名成員被逮捕之際，他們的一隻看門犬竟也跟著躺平投降。（取材自推特）

巴西販毒集團成員被逮捕 看門犬竟跟著躺平「投降」

2022-07-30 00:00
一隻「眼罩貓」爸爸跟自己兒子一樣都有同款眼罩。 (影片截圖)

貓咪老爸「一臉蝙蝠俠」 兒子出生後完全複製貼上

2022-07-30 02:23
品牌推出「露屁股蛋牛仔褲」，引發網友熱議。（取材自Shein官網）

敢穿嗎？屁股全部看光光 超辣怪短褲賣到缺貨

2022-07-28 22:55
裴洛西相當注重穿搭及珍珠項鍊色彩的搭配。（取材自Dcard）

裴洛西年輕照被翻出 超像奧黛麗赫本 少年拜登不遑多讓

2022-08-05 06:00
突尼西亞一對新人婚禮當天，因為男方媽媽一句「新娘又矮又醜」，命令新郎甩掉新娘。（取材自臉書）

婆婆嫌準媳婦「矮又醜」 準新娘婚禮當天被狠心毀婚

2022-07-31 23:38

超人氣

更多 >
現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作
中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動