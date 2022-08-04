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飛機前座乘客關窗懶得用手 她一看嚇壞：腳直接伸過來

聯合新聞網／ 綜合報導
女子搭機時發現後方乘客竟然用腳關窗廉，甚至還把腳伸向她們。(取材自Tik Tok)
女子搭機時發現後方乘客竟然用腳關窗廉，甚至還把腳伸向她們。(取材自Tik Tok)

一名女子日前搭乘飛機時，前方乘客竟然用腳把窗戶上的窗簾拉下來，讓不少網友看了直呼「好噁心」。

據《太陽報》（The Sun）報導，一名女子日前搭乘西南航空（Southwest Airlines）的客機，前方乘客為了要將窗簾拉下，不知何故竟用腳趾夾住窗簾後拉下。更令人驚訝的是，該名乘客關下窗簾後，還把腳伸向女子，讓女子嚇得將過程錄下放上Tik Tok，還標註西南航空的官方帳號求救說「這不是真的吧？救命啊西南航空」。

截至目前為止，影片已經有超過150萬人按讚，更有4萬多則留言。不少網友都說好噁心，有網友甚至說「這根本是一種犯罪」，還有網友說「應該報警」。不過也有網友懷疑是不是女子認識的人在跟她們鬧著玩，但女子澄清「認識的人怎麼會在公共場合這樣做？」一名網友留言說「到底是什麼姿勢才能把腳這樣往後伸？」另一名網友則打趣地回應說「應該是體操選手吧」。

不過其實不少人會在公共場合這麼做。有不少人分享，他們在搭乘大眾運輸時，後方乘客把腳直接放在他的椅背上方，幾乎就要碰到他的頭。去年也有一名男子在Tik Tok上分享，自己遇到後方乘客把腳放到自己的扶手上，於是決定對腳掌淋水，讓不少網友看了直說「幹得好！」、「真是大快人心」，還有網友說「是我就淋熱咖啡」。

@clarastopsecretaccount

THIS IS NOT HAPPENING 😭😭 @Southwest Airlines HELP

♬ original sound - Not Clara bell

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