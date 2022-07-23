北極熊舌頭被罐頭夾住 俄羅斯獸醫團隊千里救援

俄羅斯地處偏遠的北極圈定居點迪克森日前出現一隻北極熊，牠的舌頭被煉乳罐頭夾住、正慢慢地餓死。牠跑到家門口祈求幫助的影像在網路瘋傳，主管機關隨即組織一隊獸醫師，從首都莫斯科兼程趕去進行救援。（路透）

路透與俄羅斯 官媒《RT》報導，俄羅斯地處偏遠的北極圈定居點迪克森（Dikson）日前出現一隻北極熊，牠的舌頭被煉乳罐頭夾住、正慢慢地餓死。當地居民拍下牠跑到家門口祈求幫助的影像在網路瘋傳，主管機關隨即組織一隊獸醫師，從首都莫斯科兼程趕去進行救援。

錄下影像的迪克森機場 職員馬卡爾金（Alexander Makarkin）告訴俄羅斯傳媒，這隻北極熊走到他家門口，「牠的舌頭有一半被罐頭夾著」。馬卡爾金一邊試著把罐頭從牠的嘴巴拿下來，同時用手機拍下整個過程。俄羅斯聯邦自然資源監督局（Rosprirodnazdor）組織的莫斯科動物園（Moscow Zoo）專家團隊在影片上網流傳一天內就出發，進行了長達2730公里的旅程，21日抵達後立即展開救援。

影片來源：聯合新聞網

Rosprirodnazdor局長拉迪奧諾娃（Svetlana Radionova）在自己的Telegram頻道報告，「我們在距離迪克森機場大約3公里的地方發現了這隻北極熊，專家開了第一槍就成功鎮靜牠了。牠在10分鐘內睡著，我們成功取下罐頭，獸醫師現在正在治療牠的舌頭，上面有許多割傷」。

這隻北極熊原來是雌性，年紀約在2歲，體重則不到90公斤。飛到迪克森的其中一位獸醫師阿辛特斯基（Mikhail Alshinetsky）表示，牠不能吃或喝好幾天了，「這隻雌性北極熊很瘦、有點脫水，舌頭受傷了，但很有可能會癒合，因為底層的主要肌肉沒有受到影響，就只是上層肌膚割傷」。

Suffering polar bear seeks human help pic.twitter.com/nPlpdGT15Y — RT (@RT_com) July 21, 2022

這隻雌性北極熊現被命名為「錢幣」（Monetka），專家團隊隨後為牠吊點滴以恢復體力，並用直升機將牠空運離開迪克森。拉迪奧諾娃局長解釋，救援計畫是保持「錢幣」處於鎮靜，直到舌頭傷口可以彌合。據報導，「錢幣」被空運至約60至100公里外的荒野，也準備了牠可以吃的「3袋魚」，直到身體夠好到打獵，「我們會密切關注以確保牠沒事」。

路透報導，加拿大 與美國科學家組成的團隊在本周一分報告示警，因為氣候變遷導致棲息地消失，飢餓的北極熊正越來越轉向垃圾場以填飽肚子。由於北極熊變得更加仰賴俄羅斯、加拿大與美國阿拉斯加州等地北部社群附近的垃圾場，人類的垃圾已對構成新興的威脅。