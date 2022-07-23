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幫客人送玫瑰花還唸備註引全場尖叫 外送員：閃瞎我

聯合新聞網／綜合報導
原PO接獲客人要求送花給別人，還得幫忙唸備註。（取材自外送員的奇聞怪事）
原PO接獲客人要求送花給別人，還得幫忙唸備註。（取材自外送員的奇聞怪事）

外送服務越來越便利，動動手指就能輕鬆等待餐點上門，也因為太過便利，不少客人會要求外送員做些運送餐點以外的服務。一名外送員日前就接到客人要求他幫忙送花的訂單，送達後還要唸出備註上的字，引起現場不少驚呼。

這名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」貼文寫道，日前接到一份是他當外送員以來，送過最輕、最奇妙的單，原來下訂者要求原PO幫忙送三朵玫瑰花，地點和收件人是一間理髮店的理髮師，不僅如此，還得唸出備註。

當原PO送達並且唸出備註「給00號仙女小姐XXX」時，理髮店內尖叫聲不斷，奇特的外送經驗也讓原PO哭笑不得地說「真是閃瞎我的狗眼」。

貼文引起不少討論，「他們以為你要準備告白吧」、「才三朵？我這輩子一朵都沒收過」、「外送員就是散播歡樂散播愛」、「後來變你的女朋友了嗎？」、「你沒說是你送的？」、「你沒順勢單膝下跪，會叫更大聲」、「只有幾朵，這消費者追女孩子也太沒誠意」。

還有其他外送員也分享自己經驗，「我送過自己訂蛋糕的客人，還要我對他唱生日快樂歌的」、「有送過乾燥花還附註要說情人節快樂，最後是小孩送給媽媽，好感人」、「我送過假指甲，一小盒」、「我曾經送到法院」、「這不錯，我之前送500元鹹酥雞去酒店，被5、6個女孩包圍，那也很開心」、「我送過99朵！沒拍照」、「開口唱生日快樂歌路過」。

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