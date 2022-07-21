乘客機上過世怎麼辦？空姐曝：繼續坐其他乘客旁邊

空姐表示，若是機上有乘客過世，會繼續坐在原本的位置。(取材自TikTok)

空服人員通常會受過訓練，應付各種乘客的需要。不過若是有乘客在機上死亡，空服人員又該怎麼處理呢？

據《鏡報》（Mirror）報導，《新英格蘭醫學 期刊》研究顯示，每600次飛行中，就可能會有一次在空中遇到需要醫療照護的情況。一般而言，乘客較有可能出現的症狀有昏厥、噁心、嘔吐或是心臟病 發、呼吸系統等問題。不過也有0.3%的乘客會在飛行途中過世。

英國一名空姐希娜（Sheena Marie）日前就在Tik Tok上分享處理這類情況的方法。她表示，通常機上都配有心臟去顫器，可以用來急救，空服人員也都受過訓練能夠做CPR。不過如果急救無效，真的有乘客在機上死亡，其實飛機不會因此緊急降落。

希娜說到，若是有乘客過世，空服員的目標便會轉為維持飛行過程正常運作。死者的屍體則會留在原位。不過希娜表示，如果機上有空位，空服員就會將屍體移到空位，並用毯子蓋住屍體。

這部影片有超過280萬次點閱率，有不少網友好奇空服員後續的處理方式。有網友就問，讓死者繼續坐在原位，那要是原本旁邊有人呢？希娜說，死者還是要坐在原本的座位，因為機上不一定有空間可以放屍體。有網友開玩笑說「坐在死者旁邊，可以吃他們剩下的飛機餐耶」。也有網友好奇，在空中過世，不知道死亡證明上的地點該寫哪裡。