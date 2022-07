大鬍子蜘蛛撞臉品客洋芋片 請願改名「品客蜘蛛」

許多人對於蜘蛛避之唯恐不及,不過洋芋片品牌品客(Pringles)注意到了一種身上自帶「大鬍子」的蜘蛛,模樣和商標極為相似,正積極向國際蜘蛛學會等多個組織請願,希望能改名為「品客蜘蛛」(Pringles Spider)。

根據《CNN》報導,品客美國營銷負責人詹金斯(Mauricio Jenkins)指出,品客知名的商標在1968年問世,「我們卻不知道,有一種生物早已默默傳播了對品客洋芋片的喜愛」,而這種生物便是黑斑園蛛(Araneus mitificus)。

黑斑園蛛又被稱為美女鬼蜘蛛,球狀腹部呈現白色,並且帶有深色的斑紋,「眼睛及鬍子」乍看確實和品客LOGO相當神似。品客表示,目前已積極向國際蜘蛛學會等多個組織請願,希望能將黑斑園蛛改名為品客蜘蛛。

詹金斯亦表示,如果品客蜘蛛改名成功,將會提供給前1500名連署者每人一罐品客。根據請願網站最新數字,目前連署者已經超過7000人。

其實早在近兩年前就有台灣網友發現黑斑園蛛「撞臉品客商標」,笑說「害得她不敢再吃洋芋片了」。貼文也引來熱烈回應,「我第一次可以對著蜘蛛微笑」「那蜘蛛肯定是洋芋片的幕後大老闆」「還以為是你畫的」。

Introducing the #PringlesSpider. Yes, it’s real. Google it, or go to https://t.co/P3V9nD6Vay to adopt your own. pic.twitter.com/s2R4qsQkfk