大鬍子蜘蛛撞臉品客洋芋片 請願改名「品客蜘蛛」

黑斑園蛛意外撞臉商標，品客希望將牠改名為「品客蜘蛛」。(取材自品客官網)

許多人對於蜘蛛避之唯恐不及，不過洋芋片品牌品客（Pringles）注意到了一種身上自帶「大鬍子」的蜘蛛，模樣和商標極為相似，正積極向國際蜘蛛學會等多個組織請願，希望能改名為「品客蜘蛛」（Pringles Spider）。

根據《CNN》報導，品客美國營銷負責人詹金斯（Mauricio Jenkins）指出，品客知名的商標在1968年問世，「我們卻不知道，有一種生物早已默默傳播了對品客洋芋片的喜愛」，而這種生物便是黑斑園蛛（Araneus mitificus）。

黑斑園蛛又被稱為美女鬼蜘蛛，球狀腹部呈現白色，並且帶有深色的斑紋，「眼睛及鬍子」乍看確實和品客LOGO相當神似。品客表示，目前已積極向國際蜘蛛學會等多個組織請願，希望能將黑斑園蛛改名為品客蜘蛛。

詹金斯亦表示，如果品客蜘蛛改名成功，將會提供給前1500名連署者每人一罐品客。根據請願網站最新數字，目前連署者已經超過7000人。

其實早在近兩年前就有台灣網友發現黑斑園蛛「撞臉品客商標」，笑說「害得她不敢再吃洋芋片了」。貼文也引來熱烈回應，「我第一次可以對著蜘蛛微笑」「那蜘蛛肯定是洋芋片的幕後大老闆」「還以為是你畫的」。