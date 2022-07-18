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比恐龍更古老物種 台東漁港捕獲「灰六鰓鯊」

中央社／台東18日電
台東新港漁港「金永利」號漁船17日捕獲一尾「灰六鰓鯊」，身長395公分、重420公斤，18日進行拍賣。（中央社）
台東新港漁港「金永利」號漁船17日捕獲一尾「灰六鰓鯊」，身長395公分、重420公斤，18日進行拍賣。（中央社）

台東新港漁港捕獲的一尾鯊魚，因為十分罕見，漁民一開始還錯認，經東部海生研究中心鑑定為「灰六鰓鯊」，此一物種被認為是世界上最古老的鯊魚，比恐龍還老。

水產試驗所東部海洋生物研究中心助理研究員吳瑞賢接受中央社記者訪問表示，昨天新港漁港捕獲的「灰六鰓鯊」（bluntnose sixgill shark），因為棲息在200至1000公尺左右的深海裡，相當罕見，比較特別的是，現今鯊魚品種都已演化至5道鰓裂，而牠們仍保有6道鰓裂。

「灰六鰓鯊」背鰭長在非常靠近尾部，漁民稱為「無中鰭鯊」；捕獲上岸時，因為一般圖鑑中並未列「灰六鰓鯊」，漁民比對不到，誤以為是「尖頭七鰓鯊」。

先前有一支美國海洋探險隊駕駛潛水艇到巴哈馬海域探測，結果看到一條比潛水艇還大的「灰六鰓鯊」，其化石紀錄可追溯至1.8億年前，差不多與三疊紀時期的鯊魚類似，這是非常原始的生物，甚至可能比大多數恐龍還要早。

新港區漁會漁市主任陳錦泰受訪表示，「金永利」號漁船捕獲這尾「無中鰭鯊」，身長395公分、重420公斤，這麼大隻很少見，今天將進行拍賣

恐龍 拍賣

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