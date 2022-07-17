影／現實版料理鼠王 萌鼠扒平底鍋探頭：今晚煮什麼？

真實版料理鼠王上演。（取材自抖音）

真實版料理鼠王上演？影片的廚房爐灶上，出現一個小小的身影，鏡頭放大一看，竟然是一隻灰色的小老鼠，老鼠眼睛水汪汪的趴在平底鍋旁，並探頭看向鍋底，可惜鍋底內空無一物，或許老鼠正在思考要煮甚麼？這讓網友留言「今天要煮甚麼呢」、「原來料理鼠王都是真的」、「牠看起來好可愛」。

一個廚房爐火台上，奢華的四口式爐具上放著一個平底鍋，爐火台下方還有兩個烤箱，配備設施超齊全，而爐具上除了平底鍋外還有一個小小的身影，鏡頭放大一看，小小灰色的身影居然是一隻老鼠，只見老鼠趴在平底鍋邊嗅了嗅，表情透露著微微的失望，看來是對平底鍋內沒有食物感到難過，老鼠的外表就像皮克斯經典動畫《料理鼠王》，故事描述的主角也是關於一隻老鼠在餐廳廚房中發生的各種事物，與影片中的角色和地點一模一樣。

網友留言，「主廚，請問今天煮些什麼」、「耳朵好可愛」、「今天要煮甚麼呢」、「原來料理鼠王都是真的」、「這是我見過最可愛的老鼠」、「牠看起來好可愛」。