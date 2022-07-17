我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨飆、開支增…想動用儲蓄？3情況考量不同

川普再戰總統？舊部紛歸隊 影子政府隱然成形

影／現實版料理鼠王 萌鼠扒平底鍋探頭：今晚煮什麼？

聯合新聞網／綜合報導
真實版料理鼠王上演。（取材自抖音）
真實版料理鼠王上演。（取材自抖音）

真實版料理鼠王上演？影片的廚房爐灶上，出現一個小小的身影，鏡頭放大一看，竟然是一隻灰色的小老鼠，老鼠眼睛水汪汪的趴在平底鍋旁，並探頭看向鍋底，可惜鍋底內空無一物，或許老鼠正在思考要煮甚麼？這讓網友留言「今天要煮甚麼呢」、「原來料理鼠王都是真的」、「牠看起來好可愛」。

一個廚房爐火台上，奢華的四口式爐具上放著一個平底鍋，爐火台下方還有兩個烤箱，配備設施超齊全，而爐具上除了平底鍋外還有一個小小的身影，鏡頭放大一看，小小灰色的身影居然是一隻老鼠，只見老鼠趴在平底鍋邊嗅了嗅，表情透露著微微的失望，看來是對平底鍋內沒有食物感到難過，老鼠的外表就像皮克斯經典動畫《料理鼠王》，故事描述的主角也是關於一隻老鼠在餐廳廚房中發生的各種事物，與影片中的角色和地點一模一樣。

網友留言，「主廚，請問今天煮些什麼」、「耳朵好可愛」、「今天要煮甚麼呢」、「原來料理鼠王都是真的」、「這是我見過最可愛的老鼠」、「牠看起來好可愛」。

老鼠眼睛水汪汪的趴在平底鍋旁，並探頭看向鍋底，可惜鍋底內空無一物，或許老鼠正在思...
老鼠眼睛水汪汪的趴在平底鍋旁，並探頭看向鍋底，可惜鍋底內空無一物，或許老鼠正在思考要煮甚麼？（取材自抖音）

上一則

狗比人孝順？駝背奶奶掃完地 小奶狗「推板凳伺候」

下一則

全裸豔星500坪豪奢別墅曝光 揭富商夫癖好：忍無可忍

延伸閱讀

生活／辦公室有鼠 滅鼠「清零」大作戰

生活／辦公室有鼠 滅鼠「清零」大作戰
「料理鼠王」真實版 德州快餐店上演

「料理鼠王」真實版 德州快餐店上演
日本科學家利用冷凍乾燥體細胞 成功複製老鼠

日本科學家利用冷凍乾燥體細胞 成功複製老鼠
元宇宙產業標準 Meta、微軟抱團制定

元宇宙產業標準 Meta、微軟抱團制定

熱門新聞

日本網友在打麻將的過程中抓到Apple Watch的「最大漏洞」，讓他相當驚訝。（本報資料照片）

打麻將竟抓出Apple Watch「大漏洞」 1通知毀全場氣氛

2022-07-14 19:39
貓咪以為可以飽餐一頓卻惹錯對象。取材自臉書

小貓把自己當獅子 潛行獵食羚羊…下一秒遭反殺

2022-07-09 22:50
母象試圖救出受困小象。(路透)

母象跪地救子 死守洞口昏厥 救援人員CPR搶回一命

2022-07-14 23:18
營養師珊珊建議，先分裝好食物再放入冷凍，以避免食材重複解凍。示意圖／ingimage 營養師珊珊建議，先分裝好食物再放入冷凍，以避免食材重複解凍。示意圖／ingimage

冰箱食物怎擺不易孳生細菌？營養師列6大管理法

2022-07-10 00:41
麥可與妻子塔利為賺取父親醫藥費，從快遞司機轉為拍成人片。（取材自TikTok）

為賺父親醫藥費 夫妻拍成人片最高月收1.5萬

2022-07-11 22:27
印度一名教授，因為學生不來上課，竟一氣之下把兩年多來的薪水全數歸還給校方。（新德里電視台YouTube影片截圖）

印度教授怨開課沒人修 怒退3萬美元薪水給校方

2022-07-12 03:29

超人氣

更多 >
性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」
紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜
遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙
殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路
通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了