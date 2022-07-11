從羅志祥演唱會的座無虛席 看他如何花兩年從地獄歸來

羅志祥的舞台魅力讓許多資深媒體人折服。(本報資料照)

台灣歌手羅志祥 上周六在台北小巨蛋的演唱會全場座無虛席，結束前已在臉書 上炸開瘋狂洗版，一面倒全是驚喜與讚嘆，已一掃兩年前那場被以道德掐頸、差點遭輿論滅頂的陰霾，要說演唱會大成功就代表他真已王者歸來也許還太武斷，但至少，這絕對算是改變歌迷觀感的絕佳起手式。

2活動試水溫 專場售票熱銷

2020年3月，羅志祥遭舊情人周揚青 毀滅式核彈攻擊，形象被打得殘破不堪，今年初，他以花蓮跨年晚會做為復出的起點，算是他登台首作，同月，他再現身「五堅情」為主軸的「凹嗚狼人殺總冠軍」壓軸演出，帶來16分鐘不斷電組曲，再展「亞洲舞王」實力。這兩場演出，前者是拼盤表演，後者是別人主場，票房好壞、歌迷多寡，他都不占絕對因素。

說到底，會來的，不全然是為了捧他場，去花蓮跨年的，也許只是單純看明星、看熱鬧，而去狼人殺的，很多是「五堅情」的死忠粉絲。

真正考驗羅志祥的，就是這場全然以他為主秀的「羅志祥2022演唱會」，每一張門票，都是觀眾單獨對他投下的信任票，賣票前夕他肯定忐忑，若開出來的票房奇慘，那就算蓄積兩年，仍大勢已去，再難翻身，所幸售票當天就賣了9成，讓他心定了一半，最後開演時全場爆滿，有媒體街訪時問粉絲看法，許多人已放下那段過往，支持他全面回歸，而他也不負眾望，以超強的舞台魅力與實力，扭轉這兩年來的頹勢。

沉寂兩年，羅志祥獨秀的演唱會座位全滿，粉絲不離不棄。(本報資料照)

直面醜聞 找網紅拍片自嘲

開場堪稱絕妙，找來網紅阿翰，用「九天玄女降肉」影片的方式，「很多人愛找你運動哦。年輕人多動動很好啊，好羨慕，很會管理時間啊，才有辦法運動。運動成這樣子！」這「多人運動」、「時間管理大師」自黑哏一出，全場爆點炸裂，把演唱會開場氣氛造至高處，事後羅志祥說，他完全不介意阿翰開的玩笑，甚至是他主動建議阿翰這麼做，「還蠻好笑的啊，『我不是大家的笑話嗎』？」

自嘲，原本就是最高級的幽默，綜藝咖出身的羅志祥，更懂得如何運用至出神入化，身為一半歌手、一半綜藝咖，這招直面自己的錯誤果然極其巧妙，如果是當年的陶喆，又或如今的王力宏，事件過後的復出演唱會若要用同樣的方式，肯定極不自然，因為陶、王過去都是深情歌手，唱片公司打造的人設太好，不太可能突然轉變姿態，而且這也非他們所擅長。

阿翰的開場，引爆了台下歌迷的笑點。(讀者提供)

就像過去陳漢典，被狗仔拍到跟女友上汽車旅館，此後他經常拿這件事在節目中自嘲開玩笑，「207號房」甚至成為他的標籤，吳宗憲每次拿來虧，都是笑果加倍。謝忻和阿翔事件形象被打入谷底，但她勇於面對，跟網友、媒體直球拋接從來無所畏拒，她的事發生3年了，前幾天加入民視當演員的記者會上，媒體問的還是阿翔，她沒一絲迴避侃侃而談，因此為自己創造了新聞版面。

舞蹈實力未老 敬業獲讚賞

羅志祥的哏拋出，先逗笑了全場觀眾，但有笑點是不夠的，他的舞蹈實力、抓全場觀眾情緒的功力，仍無人能及，這點從不少到場參與的資深媒體人事後發臉書評論就可發現，那完全法無靠事前包裝、新聞造勢或是各種花俏賣弄可以達到的成就。其實，今年初的跨年、狼人殺裡的壓軸，事後都可見不少人大讚他的努力和敬業，對於一個今年已42歲的藝人，還能在舞台上躍出人生高峰，背後流的汗水和承受的壓力，絕非一般人可以完全理解。

羅志祥的演唱會重現他亞洲舞王的魅力。(本報資料照)

周揚青事件對他當然傷害性極強，事後來看，在漫長人生路上跌了一個大跤，也不一定全然都是壞事，挫折讓一個人開始懂得謙卑，明白知足和感恩，並更加成熟穩重，只要他沒中途放棄離開，每一個困境最後都會長出美麗花朵。

這點，從他這兩年來默默做的事可以發現，其中包括他跟恩師孫德榮20年恩怨和解，默默在上海封城時捐物資，最近也捐了一大筆錢給流浪動物之家基金會，或許這其中，有些會被質疑有操作的痕跡，但說真的，很多媒體2年前站在周揚青的角度攻擊他，到近來被他的付出折服，在演唱會前已慢慢調轉筆鋒，演唱會後台，許多記者站起來為他鼓掌加油，羅志祥用實力和努力，正慢慢扭轉曾捅破的事業大洞。

羅志祥和恩師孫德榮這幾年和解，孫也趕來現場欣賞他的演出。(本報資料照)

這場演唱會成功，並不代表他已真正全面回歸，討厭他的人仍大有人在，但對那晚，小巨蛋裡的1萬歌迷而言，除了滿足，對他，還都充滿敬佩。