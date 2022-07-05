她做日光浴 新包包竟起火燃燒 兇手疑是「這瓶」

女子到希臘度假，包包卻被曬到起火燃燒。(取材自Eva Bacchoo抖音帳號)

炎炎夏日，許多人喜歡到海邊戲水，或是曬曬太陽，讓膚色曬得黝黑健康。英國 一名女子日前到希臘度假，原本悠閒的曬著太陽，沒想到放在一旁的包包竟然被太陽曬到起火燃燒。

據《鏡報》（Mirror）報導，21歲的伊娃（Eva Bacchoo）日前到希臘的克里特島度假，當時她在一座泳池旁曬太陽做日光浴，正當伊娃享受著自己的悠閒時光，卻發現自己的包包在悶燒，還看得到閃閃火光。伊娃趕緊將火撲滅，並把自己的經驗拍成影片分享到抖音 上，引發數十萬人點讚，數千人留言。

伊娃表示，自己4月時才以12-14英鎊左右的價格購入這個新包包，她很喜歡這個包包，所以帶著它到希臘度假，當時她隨意地把包包放在一旁，並沒有放在陰涼處，包包裡放著一瓶水和Airpods。她感到口渴所以轉過頭要喝水，就發現包包起火燃燒了。一開始伊娃以為是因為包包上的金屬扣環在太陽照射下過熱，才會導致包包起火燃燒。不過不少熱心的網友替她抽絲剝繭，認為應該是瓶裝水在太陽照射下，聚集焦點而起火燃燒。

幸好女子並沒有受傷，也沒有任何財物損失，不過她依然向該品牌反應這次意外，希望能加強產品檢驗。品牌商得知後也回應表示，公司所有產品都經過獨立檢驗，確保符合安全及品質標準。