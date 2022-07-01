煩惱孩子不受教？親子專家提供三步驟

讓孩子聽話並不容易，親子專家米勒認為，重點在於家長要先發揮同理心。美聯社

對為人父母者而言，養育出一個懂得「傾聽」的孩子，是一項極具挑戰性且重要的課題。

CNBC報導指出，孩子若學會聆聽，對其早期發展有莫大助益，這能讓他們學習各種能力，並遠離危險，同時也有助於日後與他人建立關係，和擁有成功的職業生涯。

然而，父母有時會覺得，自己說的孩子彷彿都聽不進去，或不願聆聽，從而引發衝突和各種負面情緒，讓親子 之間愈來愈疏遠。

對此，親子專家米勒提出三個步驟來解決相關問題。

1.說出所見

不要立刻主觀評斷孩子的所作所為，要壓抑自己立刻作出反應的衝動，只要描述自己眼前的所見所聞。

例如，若父母可能覺得孩子不願分享，但在孩子眼中，他們只是顧著玩。這時父母應該對孩子說，「你都忙著玩玩具」。同樣道理，家長覺得孩子態度不佳時，孩子可能是心理感到很挫折。所以這個時候應該對孩子說：「你對這個狀況感到很沮喪。」

米勒說：「你的孩子需要感受到自己被聆聽，他們才會聽你說話。」

這並不代表父母要放棄自己的要求，透過描述現況，家長能發揮同理心，並釐清孩童問題行為的根源。

2.提出解決方案

一旦家長了解孩子的需求，這時更容易幫助孩子改正行為。

例如，若孩子在沙發上跳上跳下，家長可以理解孩子想要「放電」的需求，並將其轉往其他合適的地點。米勒說，重點在於了解孩子的動機，並促使孩子透過家長可接受的方式，來滿足自身需求。

若孩子作出父母想要的回應，這時記得稱讚他們，有助於日後孩子展現出更多類似的良好行為。

3.說出孩子的強項

當父母已使緊張情勢降溫，並與孩子達成共識，這時可以稱讚孩子適才所展現出的優點。

這時家長需切記，不要作出自我中心的回應，例如不要對孩子說，「我很高興你這麼做」，而是以孩子為中心，對子女說：「你真的很會解決問題，你找到解決問題的方式」。