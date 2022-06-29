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英科學家稱發明長生不老藥 能抗「殭屍細胞」活到200歲

聯合新聞網／ 綜合報導
英國科學家發明長生不老藥，有望將人類壽命延長至200歲。長壽長者示意圖。（pexels）
英國科學家發明長生不老藥，有望將人類壽命延長至200歲。長壽長者示意圖。（pexels）

英國一名科學家近期表示，自己開發的一種新藥，能夠除去人體的「殭屍細胞」，讓人類壽命有望延長到200歲。

據LAD BIBLE報導，英國計算生物學家史帝勒（Andrew Steele）近期出版了一本關於長壽的新書，他認為透過藥物破壞會降低組織功能的細胞，可能可以延長人類壽命。他甚至斷言，人類的壽命並沒有絕對上限。

史帝勒接受《每日郵報》採訪時表示，過去每隔幾年都會有各種研究指出人類壽命是有限制的，但是這些研究都缺少關鍵要素，亦即嘗試「治療」衰老過程。他認為無論是從物理或生物學角度來看，人類都沒有不活到200歲的原因。但現有醫學面臨的挑戰是要發展技術，讓這個想法得以實踐。近期他開發的長生不老藥物，能夠針對被稱為「殭屍細胞」的衰老細胞，阻止這些細胞繼續分裂、累積或是釋放物質到人體中。報導指出，目前這種藥物已經進入人體實驗階段，有望在未來十年內上市。

2020年，全美排名第一的梅奧診所就已經成功開發相關藥物。該診所的柯克蘭（James Kirkland）博士與醫療團隊開發的藥物發現，能夠藉由該藥物消除實驗小鼠身上的衰老細胞，並能有效改善身體機能，延緩老化、延長壽命。該研究也刊登在權威醫學期刊《刺胳針》上。

醫學 英國 刺胳針

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