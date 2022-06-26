打溫網助烏克蘭 波蘭好手：每記愛司捐100歐元

波蘭好手胡爾卡奇承諾，本屆溫網每發一記愛司球，就捐100歐元給烏克蘭援助工作。 美聯社

波蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）將希望看到他的強力發球頻頻取分，因為在本屆溫網名列男單第7種子的他承諾，自己每發一記愛司球，就捐100歐元（約106美元）給烏克蘭 援助工作。

路透社報導，胡爾卡奇的爆發力很適合打如溫布頓網球錦標賽這類的草地球場，他今年在世界職業網球協會（ATP）巡迴賽中已擊出452記愛司球（ace），這個數據在所有選手中排名第3，僅次於兩名美國重砲手伊斯內（John Isner）和奧裴卡（Reilly Opelka）。

胡爾卡奇擊出的愛司球當中，有70記是在草地球場進行的6場比賽打出的。25歲的他上週在被視為溫網熱身的德國 哈雷（Halle）網賽中，擊敗世界排名第1的俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）奪冠。

他在推特上寫到說：「我在此宣布，從明天開始，我在溫網每打一記愛司球就捐100歐元，以協助支持烏克蘭的民眾。希望我的發球能成功打好。」

胡爾卡奇的溫網之旅明天起跑，首輪比賽將對上西班牙選手福基納（Alejandro Davidovich Fokina）。

在俄羅斯進行所謂「特殊軍事行動」入侵烏克蘭後，溫網主辦單位禁止俄國與白俄羅斯 的選手參加這場在草地球場進行的大滿貫賽事。