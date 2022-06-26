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打溫網助烏克蘭 波蘭好手：每記愛司捐100歐元

中央社／倫敦26日電
波蘭好手胡爾卡奇承諾，本屆溫網每發一記愛司球，就捐100歐元給烏克蘭援助工作。 美聯社
波蘭好手胡爾卡奇承諾，本屆溫網每發一記愛司球，就捐100歐元給烏克蘭援助工作。 美聯社

波蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）將希望看到他的強力發球頻頻取分，因為在本屆溫網名列男單第7種子的他承諾，自己每發一記愛司球，就捐100歐元（約106美元）給烏克蘭援助工作。

路透社報導，胡爾卡奇的爆發力很適合打如溫布頓網球錦標賽這類的草地球場，他今年在世界職業網球協會（ATP）巡迴賽中已擊出452記愛司球（ace），這個數據在所有選手中排名第3，僅次於兩名美國重砲手伊斯內（John Isner）和奧裴卡（Reilly Opelka）。

胡爾卡奇擊出的愛司球當中，有70記是在草地球場進行的6場比賽打出的。25歲的他上週在被視為溫網熱身的德國哈雷（Halle）網賽中，擊敗世界排名第1的俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）奪冠。

他在推特上寫到說：「我在此宣布，從明天開始，我在溫網每打一記愛司球就捐100歐元，以協助支持烏克蘭的民眾。希望我的發球能成功打好。」

胡爾卡奇的溫網之旅明天起跑，首輪比賽將對上西班牙選手福基納（Alejandro Davidovich Fokina）。

在俄羅斯進行所謂「特殊軍事行動」入侵烏克蘭後，溫網主辦單位禁止俄國與白俄羅斯的選手參加這場在草地球場進行的大滿貫賽事。

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