我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

「增雞手術」影片暴紅 網友紛紛標記男友快來看

聯合新聞網／ 綜合報導
社群瘋傳一段影片，一名美容師指出，男性只要注射「陰莖填充物」後，就能讓生殖器變得「更大更厚」。 (示意圖／ingimage)
社群瘋傳一段影片，一名美容師指出，男性只要注射「陰莖填充物」後，就能讓生殖器變得「更大更厚」。 (示意圖／ingimage)

有伴侶的女性都希望跟另一半的床上運動可以維持「長長久久」的愉悅感，因此男性GG的尺寸向來都是兩性之間相當在意的事。日前社群媒體瘋傳一段影片，一名美容師指出，男性只要注射「陰莖填充物」後，就能讓生殖器變得「更大更厚」。不過，仔細觀察底下的留言帳號，意外發現被吸引的網友竟然以女性居多，她們紛紛標記男友的Instagram帳號，希望對方可以前來進行相關手術

根據「每日星報」報導，上傳這段影片的是美國的一位男性醫學美容師，目前任職於夏列特美容院（Charette Cosmetics）。影片中展示「陰莖增大手術」的完整過程，只要在男性生殖器注入填充物，就能讓長度更長、體積更厚更粗。

美容師強調，整個手術過程僅需要45分鐘，效果可維持長達2年之久，且注入的填充物成分天然，不必擔心副作用。更叫人心動的是，術後完全不需要「停機」，可以立即「一柱擎天」大展神鵰，與伴侶一同享受「長長久久」的快感。

美容師補充，相較於女性會為了愛美進行隆胸隆乳或豐臀提臀手術，男性完成了「陰莖增大手術」，也能夠滿足虛榮心和提升自尊，清楚的語音解說配上字幕講解，影片曝光後隨即掀起熱議。

不過相較於美容院鎖定的男性目標客群，底下留言討論的反倒是女性網友居多，不少女網友紛紛標記男友帳號，希望他們可以看到這支影片，並且下定決心前來動手術。

手術 社群媒體 醫學

上一則

NBA勇士封王遊街 柯瑞戴卡地亞腕表 跟T恤有搭配

下一則

古巴不再清一色美國老爺車 電動車成街頭新風景

延伸閱讀

英國小狗吞下主人錢包裡20枚硬幣 獸醫緊急手術取出

英國小狗吞下主人錢包裡20枚硬幣 獸醫緊急手術取出
下東城華人美容院遭投汽油彈 兩華人受傷 嫌犯仍在逃

下東城華人美容院遭投汽油彈 兩華人受傷 嫌犯仍在逃
做過近視雷射 白內障還能開刀嗎？醫：要考慮這條件

做過近視雷射 白內障還能開刀嗎？醫：要考慮這條件
曼哈頓華人美容院遭擲汽油彈 兩華人受傷

曼哈頓華人美容院遭擲汽油彈 兩華人受傷

熱門新聞

男男女女全裸相對，要克服尷尬。（圖：Discovery提供）

8對男女全裸21天荒野冒險 養眼真人秀能擦出愛火？

2022-06-22 02:06
日本一場婚禮舉行途中，卻有來賓之間因為外遇，而當場爆發糾紛。婚禮示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

婚禮女賓突吼「他也向我求婚過」 男外遇曝光下場悽慘

2022-06-18 01:25
Chiara Ferragni。（取材自Instagram）

幾乎露第三點？網紅Chiara上傳上空照 宣示身體自主權

2022-06-19 22:22

湯唯訪問中突然牽手男星 呆萌模樣網笑翻：好可愛

2022-06-15 20:27
紐約27歲畫家安娜・維揚特畫作售價一飛衝天。（取材自Instagram）

紐約27歲畫家作品高漲4000倍 八卦的是…男友大她44歲

2022-06-21 02:50
與常見坐式馬桶不同，「電動碎化馬桶」排水處布滿刀片宛如食人花，還可「旋風式」粉碎排泄物。（影片截圖）

便便剋星？馬桶長尖牙「粉碎黃金」她驚呆 網喊快逃

2022-06-19 23:30

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼