幾乎露第三點？網紅Chiara上傳上空照 宣示身體自主權

Chiara Ferragni。（取材自Instagram）

義大利 元祖時尚 網紅Chiara Ferragni行程滿檔，邊工作邊度假，同時也換穿各種造型，讓一票粉絲看得是超級過癮。不過，向來很敢穿的她，近日因為一件衣服引發網友熱議。

日前Chiara Ferragni穿著David Koma設計的黑色連身褲拍攝了許多照片，也趁勢為自己的同名品牌高跟涼鞋宣傳，不過因為這身胸前挖空、腿部單邊開高叉的造型幾乎要露出「第三點」，所以獲得了一些網友的負面意見。在Chiara Ferragni發出的照片下方，有人說：「救命！這是什麼？」也有人留言：「應該99%的男性都放大照片了吧？」

Chiara Ferragni穿著David Koma設計的黑色連身褲拍攝了許多照片，也趁勢為自己的同名品牌高跟涼鞋宣傳。（取材自Instagram）

Chiara Ferragni穿著David Koma設計的黑色連身褲拍攝了許多照片，也趁勢為自己的同名品牌高跟涼鞋宣傳。（取材自Instagram）

沒想到Chiara Ferragni不為所動，隨後更是更新了一組比基尼照，其中幾張甚至是上身全裸，只用櫻桃符號遮點避免違反Instagram的露點規則。她在一旁配上「我的身體，我的選擇」的文字，吸引了70多萬網友按讚，德國 超模海蒂克隆（Heidi Klum）也留言：「的確是美麗的身體。」也有網友表示：「沒有什麼比裸體更自然，你的自由讓你顯得更美麗。」Chiara Ferragni沒有去回應較為負面的留言，反而選擇用照片當作無聲的宣言，宣示「女性身體自主權」的價值，可說是聰明又勇敢。

Chiara Ferragni上傳上身全裸的比基尼照，只用櫻桃符號遮點避免違反Instagram的露點規則。（取材自Instagram）