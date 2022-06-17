我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打擊強迫勞動 美自21日起禁止進口新疆商品

普亭：俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟

超狂82歲嬤 24小時跑完125公里破世界紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
24小時跑完125公里的82歲阿嬤芭芭拉。取材自推特
24小時跑完125公里的82歲阿嬤芭芭拉。取材自推特

法國一名82歲的阿嬤，日前以24小時跑完78英里（約125公里），一舉打破世界紀錄。

據ODDITYCENTRAL報導，82歲阿嬤芭芭拉（Barbara Humbert）日前參加法國錦標賽，打破該年齡組24小時跑步距離最長紀錄。上一位紀錄保持者是一名德國女子，當時的紀錄是24小時完成65.2英里（約105公里），芭芭拉比上次紀錄多跑了近13英里（約15公里），因此創下新紀錄。

令人驚訝的是，芭芭拉其實並不是專業的馬拉松選手。43歲時，她陪伴女兒準備高中畢業考，進而學習了呼吸技巧，於是開始在家附近跑步。雖然一開始只是在街道上慢跑，芭芭拉很快就開始挑戰自己參加城市賽，最後更參加各種大大小小的馬拉松賽。過去39年她參加過137場比賽、54場馬拉松，其中更不乏知名馬拉松賽，像是巴黎馬拉松和紐約馬拉松。

她在《Ouest法國報》（Ouest France Newspaper）訪談中表示，跑步讓她感到自由，而且會進入一種冥想狀態，潔淨自己的心靈。她說雖然跑了24小時，但她一點也不疲倦，反而是在完賽後才覺得很累。因為比完賽後特別疲倦，她說自己過了好幾天才真正意識到自己打破了紀錄。

談到自己抵達終點的動力，芭芭拉表示是因為丈夫的支持。整個比賽過程，丈夫都在一旁鼓勵她，慢跑俱樂部的成員也都十分贊同她參賽，因此才讓她有動力繼續向前。

馬拉松 德國

上一則

烏克蘭陷戰火 EBU屬意「老二」英國 接棒辦歐洲歌唱大賽

下一則

金氏紀錄最年輕女作家 5歲的她出版童話書 銷售破千冊

延伸閱讀

國會暴亂案／是否起訴川普 司法部長終極考驗

國會暴亂案／是否起訴川普 司法部長終極考驗
陳時中改口：24小時火化不算錯 家屬控：父被當醫療廢棄物

陳時中改口：24小時火化不算錯 家屬控：父被當醫療廢棄物
24小時內火化爭議 藍酸大家誤會2年？殯葬業批文字遊戲

24小時內火化爭議 藍酸大家誤會2年？殯葬業批文字遊戲

又甩鍋？確診亡24小時火化 陳時中一句話 殯葬業傻眼

又甩鍋？確診亡24小時火化 陳時中一句話 殯葬業傻眼

熱門新聞

湯唯訪問中突然牽手男星 呆萌模樣網笑翻：好可愛

2022-06-15 20:27
這張圖中藏有7個人和1隻貓。取材自推特

找出7人1貓 一張「光學錯覺」圖判斷大腦狀態是否正常

2022-06-10 02:33
英勇對抗山獅救主人的牧羊犬Eva。(取材自Instagram)

女子北加州爬山遇山獅攻擊 牧羊犬英勇護主犧牲

2022-06-12 03:06
14日晚的「超級月亮」高懸夜空，與紐約自由女神像相映。(美聯社)

快看世界／一年兩度 巨大「超級月亮」全球共賞

2022-06-15 12:11
一名資深的捕撈龍蝦潛水員意外遭座頭鯨吞噬，最後被拋回海面倖存下來。圖／Ingimage

他遭座頭鯨生吞「眼前一片黑」 30秒後被吐回海面存活

2022-06-11 00:07
監視器畫面顯示狗狗誤觸爐面。（影片截圖）

影／主人不在家…狗狗好奇「按一下」整間廚房燒光

2022-06-15 02:35

超人氣

更多 >
股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬
中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力
國會暴亂聽證「爭議電話」 川普怒斥潘斯 伊凡卡也吃驚

國會暴亂聽證「爭議電話」 川普怒斥潘斯 伊凡卡也吃驚
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
我們能裝死嗎？猶他州一家5口山上健行 卻遇黑熊尾隨

我們能裝死嗎？猶他州一家5口山上健行 卻遇黑熊尾隨