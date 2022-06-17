超狂82歲嬤 24小時跑完125公里破世界紀錄

24小時跑完125公里的82歲阿嬤芭芭拉。取材自推特

法國一名82歲的阿嬤，日前以24小時跑完78英里（約125公里），一舉打破世界紀錄。

據ODDITYCENTRAL報導，82歲阿嬤芭芭拉（Barbara Humbert）日前參加法國錦標賽，打破該年齡組24小時跑步距離最長紀錄。上一位紀錄保持者是一名德國 女子，當時的紀錄是24小時完成65.2英里（約105公里），芭芭拉比上次紀錄多跑了近13英里（約15公里），因此創下新紀錄。

令人驚訝的是，芭芭拉其實並不是專業的馬拉松 選手。43歲時，她陪伴女兒準備高中畢業考，進而學習了呼吸技巧，於是開始在家附近跑步。雖然一開始只是在街道上慢跑，芭芭拉很快就開始挑戰自己參加城市賽，最後更參加各種大大小小的馬拉松賽。過去39年她參加過137場比賽、54場馬拉松，其中更不乏知名馬拉松賽，像是巴黎馬拉松和紐約馬拉松。

她在《Ouest法國報》（Ouest France Newspaper）訪談中表示，跑步讓她感到自由，而且會進入一種冥想狀態，潔淨自己的心靈。她說雖然跑了24小時，但她一點也不疲倦，反而是在完賽後才覺得很累。因為比完賽後特別疲倦，她說自己過了好幾天才真正意識到自己打破了紀錄。

談到自己抵達終點的動力，芭芭拉表示是因為丈夫的支持。整個比賽過程，丈夫都在一旁鼓勵她，慢跑俱樂部的成員也都十分贊同她參賽，因此才讓她有動力繼續向前。