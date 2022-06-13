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獵鷹叼婚戒、到大藍洞潛水訂婚 個人化求婚行程熱門

 聯合新聞網／ 綜合報導
歐美旅行公司看中不少準新人看重求婚場面與回憶，紛紛使出絕招規畫客製化求婚行程。(ingimage)
歐美旅行公司看中不少準新人看重求婚場面與回憶，紛紛使出絕招規畫客製化求婚行程。(ingimage)

隨著疫情在全球降溫，大家無不盼望自由出國日子的到來。在倫敦與紐約設有據點的旅行公司接受MailOnline Travel採訪時，分享他們為客戶完成的奢華求婚提案，包括從冰島冰川中鑿出情婚鑽戒、準新郎新娘從直升機一躍而下的空中求婚到在超級遊艇上看煙火秀，都是未來超級豪華求婚行程的趨勢。

根據旅行公司創辦人湯姆（Tom Marchant）透露，他們公司在蒙古的一次突發任務中，一對客戶情侶跟當地哈薩克獵人（中亞傳統遊牧民族）一起進行狩獵旅行，而訓練有素負責尋找狐狸的獵鷹，在遠處發現一些獵物後，直追而起攻擊，但帶回來的不是狐狸，而是求婚鑽戒。

他們另一個替客戶客制的求婚提案則是，替一對喜歡水肺潛水的情侶在貝里斯海岸規劃一個驚心動魄的跳潛行程，讓他們搭乘直升機到貝里斯著名景點的大藍洞上空一躍而下，並在毫無打擾的狀況下，探索藍洞珊瑚礁系統，並在裡面完成訂婚儀式。

但最讓他們團隊自豪也最推薦給客戶的行程是在冰島的洞穴探險求婚行程，他們帶著準新人到位在冰島高地西邊的Langjokull冰川，上面有著冰島第二大冰蓋。準新郎將事先準備好的求婚戒指嵌入冰洞的牆壁內，創辦人湯姆說：「當準新人走進冰洞時，他們會看到許多閃閃發光的礦物，但其中一種特別閃亮。在導遊的指引說明下，準新娘發現了這個戒指，兩人一起把鑽戒取出，準新郎屈膝下跪，讓準新娘答應了求婚。」

秉著上山下海都能求到婚的使命，這間公司求婚景點遍佈各地，不僅包山包海，遠至南非的桌山、哥斯大黎加的森林、摩洛哥山谷求婚都有人提出，費用也可從冰島的5400鎊（約6560美元）到20萬鎊（約24萬美元）的波利維亞的鹽灘求婚之旅。

若要問最受歡迎的求婚點是哪裡？多數都是具有指標性、令人嘆為官指的景點作為背景，例如亞利桑那州的大峽谷或法國巴黎也是常年備受喜愛。為此他們也曾幫新人準備尋寶遊戲，讓準新娘在巴黎探索一整天，最後以艾非爾鐵塔為終點，準新郎在那邊單膝跪地等待，完成求婚。

湯姆表示，提到真正獨一無二行程所需的預算時，許多準新人都在尋找奢華的場合和大舞台的姿態，「但我們相信完美的提案著重在個人風格，而不是預算。」 對於準新人來說，他們需要非常個人化，而客製化求婚服務，真正浪漫的元素是捕捉到措手不及的發自內心、古老的浪漫感覺。

冰島 預算 冰川

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