watchOS 9「體能訓練」再升級 還貼心提供「用藥」提醒

watchOS 9帶來全新體驗、特色功能、App更新，讓使用者能發揮更多創意，客製化Apple Watch來搭配任何風格。（圖：蘋果提供）

疫情長期抗戰之下，讓民眾不自覺都更注重個人身體狀況，可以全天穿戴的App le Watch，在此時更大大發揮維繫身心健康的作用。蘋果稍早於WWDC22帶大家預覽watchOS 9，提供更多表面可以選擇，並能提供更多資訊以及個人化設定，還有更豐富的複雜功能，包括進階體能訓練、睡眠階段功能、經美國食品藥物管理局許可的心房顫動記錄功能，以及全新「用藥」App。

watchOS 9預計推出4種全新表面，包括展現陽曆與陰曆關係的「陰曆」、與藝術家Joi Fulton合力創作的動態「遊戲時間」；經典且可自訂的「大都會」，還有完全重製的原創表面「天文」，具備最新星圖和即時雲霧資訊。當使用者在iPhone上啟用特定「專注模式」時，也可同時綁定想要同步啟用的表面。

而許多Apple Watch" rel="154292">Apple Watch 使用者經常使用的「體能訓練」App，這次也升級更豐富的指標，供使用者作為訓練輔助。透過「數位錶冠」可以快速切換不同「體能訓練顯示畫面」，包括「心率區間」能用來監測訓練強度，可以依據個人化的「健康」資料自動計算，也可以手動建立；「自訂體能訓練」能建立包含體能訓練和休息階段的訓練課表。使用者可添加配速、功率、心率、步頻等新提示，在訓練期間獲得指引。全新「多運動訓練」類型，可在游泳、騎行、跑步訓練間任意次序自動切換，並利用動作感應器來辨識這些動作的規律，特別適合正在鍛鍊鐵人三項的使用者。

另外，許多跑者相當依賴使用的跑步訓練功能，watchOS 9更加入多個全新跑姿測量指標，包含「步幅長度」、「觸地時間」、「垂直振盪」等，皆可以測量指標的形式加入「體能訓練顯示畫面」，並且可以同時呈現在「健身」與「健康」App中，供使用者查看趨勢並從規律中分析。此外，全新的計步器體驗可讓使用者選擇奔跑的距離和目標達成時間，計算達成目標所須的配速，並在訓練期間根據提示和測量指標進行調整。

健康追蹤功能也再進化，針對許多現代人經常困擾的睡眠問題，watchOS 9的睡眠追蹤新推出睡眠階段功能，透過加速感應器和心率感應器發出的訊號，Apple Watch可偵測使用者是在快速動眼期、核心睡眠期或深度睡眠階段。而除了原本的「心電圖」功能，watchOS 9針對被診斷出心房顫動的使用者，可另外開啟由美國食品藥物管理局許可的「心房顫動記錄」功能，長期追蹤並辨識心房顫動的潛在徵兆，並可將資料分享給醫生和照顧機構，作為醫療輔助。

另外，「健康」App中這次也新增了「用藥」提醒功能，可以管理和追蹤服用的藥物、維他命和保健食品，建立藥物清單、設定排程和提醒通知，並隨時查看藥物資訊，幫助更方便且嚴謹地追蹤用藥狀況。