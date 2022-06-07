我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

蘋果發表會五大重點 全新MacBook Air登場

watchOS 9「體能訓練」再升級 還貼心提供「用藥」提醒

記者黃筱晴／即時報導
watchOS 9帶來全新體驗、特色功能、App更新，讓使用者能發揮更多創意，客製化Apple Watch來搭配任何風格。（圖：蘋果提供）
watchOS 9帶來全新體驗、特色功能、App更新，讓使用者能發揮更多創意，客製化Apple Watch來搭配任何風格。（圖：蘋果提供）

疫情長期抗戰之下，讓民眾不自覺都更注重個人身體狀況，可以全天穿戴的Apple Watch，在此時更大大發揮維繫身心健康的作用。蘋果稍早於WWDC22帶大家預覽watchOS 9，提供更多表面可以選擇，並能提供更多資訊以及個人化設定，還有更豐富的複雜功能，包括進階體能訓練、睡眠階段功能、經美國食品藥物管理局許可的心房顫動記錄功能，以及全新「用藥」App。

watchOS 9預計推出4種全新表面，包括展現陽曆與陰曆關係的「陰曆」、與藝術家Joi Fulton合力創作的動態「遊戲時間」；經典且可自訂的「大都會」，還有完全重製的原創表面「天文」，具備最新星圖和即時雲霧資訊。當使用者在iPhone上啟用特定「專注模式」時，也可同時綁定想要同步啟用的表面。

而許多Apple Watch" rel="154292">Apple Watch使用者經常使用的「體能訓練」App，這次也升級更豐富的指標，供使用者作為訓練輔助。透過「數位錶冠」可以快速切換不同「體能訓練顯示畫面」，包括「心率區間」能用來監測訓練強度，可以依據個人化的「健康」資料自動計算，也可以手動建立；「自訂體能訓練」能建立包含體能訓練和休息階段的訓練課表。使用者可添加配速、功率、心率、步頻等新提示，在訓練期間獲得指引。全新「多運動訓練」類型，可在游泳、騎行、跑步訓練間任意次序自動切換，並利用動作感應器來辨識這些動作的規律，特別適合正在鍛鍊鐵人三項的使用者。

另外，許多跑者相當依賴使用的跑步訓練功能，watchOS 9更加入多個全新跑姿測量指標，包含「步幅長度」、「觸地時間」、「垂直振盪」等，皆可以測量指標的形式加入「體能訓練顯示畫面」，並且可以同時呈現在「健身」與「健康」App中，供使用者查看趨勢並從規律中分析。此外，全新的計步器體驗可讓使用者選擇奔跑的距離和目標達成時間，計算達成目標所須的配速，並在訓練期間根據提示和測量指標進行調整。

健康追蹤功能也再進化，針對許多現代人經常困擾的睡眠問題，watchOS 9的睡眠追蹤新推出睡眠階段功能，透過加速感應器和心率感應器發出的訊號，Apple Watch可偵測使用者是在快速動眼期、核心睡眠期或深度睡眠階段。而除了原本的「心電圖」功能，watchOS 9針對被診斷出心房顫動的使用者，可另外開啟由美國食品藥物管理局許可的「心房顫動記錄」功能，長期追蹤並辨識心房顫動的潛在徵兆，並可將資料分享給醫生和照顧機構，作為醫療輔助。

另外，「健康」App中這次也新增了「用藥」提醒功能，可以管理和追蹤服用的藥物、維他命和保健食品，建立藥物清單、設定排程和提醒通知，並隨時查看藥物資訊，幫助更方便且嚴謹地追蹤用藥狀況。

Apple Watch和iPhone 上的全新「用藥」體驗，讓使用者可以管理並追...
Apple Watch和iPhone 上的全新「用藥」體驗，讓使用者可以管理並追蹤服用的藥物、維他命和保健食品。（圖：蘋果提供）
「體能訓練」 App升級，針對鐵人三項運動、跑步鍛鍊等提供更多更便利的輔助。（圖...
「體能訓練」 App升級，針對鐵人三項運動、跑步鍛鍊等提供更多更便利的輔助。（圖：蘋果提供）
被診斷出心房顫動的使用者可透過「心房顫動記錄」取得心臟處於心房顫動狀態的時長估算...
被診斷出心房顫動的使用者可透過「心房顫動記錄」取得心臟處於心房顫動狀態的時長估算，並了解可能影響他們狀況的生活型態因素等實用分析。（圖：蘋果提供）
watchOS 9新增的睡眠階段功能可偵測使用者是在快速動眼期、核心睡眠期或深度...
watchOS 9新增的睡眠階段功能可偵測使用者是在快速動眼期、核心睡眠期或深度睡眠階段。（圖：蘋果提供）

App Apple Watch Apple

上一則

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光

延伸閱讀

台空軍駐美F-16返台途中故障 迫降夏威夷受損

台空軍駐美F-16返台途中故障 迫降夏威夷受損
全新MacBook Air登場 蘋果最新發表會五大重點一次看

全新MacBook Air登場 蘋果最新發表會五大重點一次看
蘋果想為Apple Watch這處裝鏡頭 網笑：這樣拍照像間諜

蘋果想為Apple Watch這處裝鏡頭 網笑：這樣拍照像間諜
你是遊戲玩家嗎？第5代iPad Air 3族群最好用

你是遊戲玩家嗎？第5代iPad Air 3族群最好用

熱門新聞

包括沃爾瑪(Walmart，圖)、家得寶(Home Depot)在內等有公司，2021年員工年薪中位數還不到3萬。美聯社

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

2022-05-31 12:14
在廁所中薄荷很不錯。(取材自pexels)

拯救廁所臭味有妙招 種下這4款植物抑菌又除臭

2022-06-04 01:10
一隻邊境牧羊犬走失了，隔天牠居然帶一群羊回來。 (影片截圖)

邊牧犬走失 田納西主人急瘋 隔天牠竟「拐一堆羊回家」

2022-05-31 05:11
圖為浦東機場一景。(中央社)

他滯留上海浦東機場66天 沒洗過澡、交了100多國朋友

2022-06-01 23:36
外科醫師鍾雲霓警示，肛門的皮膚很像稚嫩的嘴唇，本來就該有點濕潤與油脂，因此不該粗魯對待它。示意圖。（取材自pexels）

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

2022-06-05 04:58
澳洲墨爾本健身運動員萊絲莉貼出性感照片。（截圖自Instagram）

澳洲64歲奶奶曬丁字褲翹臀火辣照 不肯刪自認有品味

2022-06-03 02:43

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了