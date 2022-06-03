上海政法學院線上講座男子裸露下體 主持人的反應是…

上海政法學院法律學院1日舉行一場線上講座，過程中一名男子突然裸露下體。（取材自微博）

網路授課狀況多。中國媒體報導，上海政法學院1日舉行一場線上講座，過程中一名男子竟裸露下體，許多學生立即在線上反應，但主持這場論壇的教授卻只要求：不要發送任何與授課內容無關的東西。

據悉，當天這場線上講座的題目是「刑事庭審駕馭能力」，主講者是一名女性法庭副庭長，主持人為上海政法學院一名教授。

據搜狐網與湖北日報旗下新媒體《極目新聞》報導，當天上午這場線上講座接近尾聲時，一名男子突然裸露下體。圖片顯示，這名身穿藍色上衣的中年男子對著鏡頭，裸露下體坐在沙發上，隨即就有與會者線上反映「有不雅視頻」。

一名學生私聊講座主持人：有人「剛才在視頻中裸露下體，太噁心了……這種場合有這種現象實在是太不應該」。隨後主持人提醒：「這是學校課堂，請勿發送與授課內容無關的東西。」

報導稱，有多名網友稱，這名男子為校外人士。校方隨後也緊急發通知，日後線上講座不再對外開放。上海政法學院校長辦公室表示，已經報警，該男子身分正在調查。

有網友稱，最近中國高校線上講座都傳出有「不法者」闖入擾亂課堂的情況。