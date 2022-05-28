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日本農田驚見灰色「異形蛋」 網剝開本體：超常見

聯合新聞網／ 綜合報導
日本某處農田出現數顆排列整齊的橢圓形物品，外觀像是異形蛋，但事實上卻是大白菜。取材自推特
日本某處農田出現數顆排列整齊的橢圓形物品，外觀像是異形蛋，但事實上卻是大白菜。取材自推特

日本有一處農田上出現數顆排列整齊的橢圓形物品，土灰色的外觀像極了外星異形的蛋，被民眾拍下分享，近日這張2020年的照片被網友瘋傳討論，直呼「看起來真可怕」、「好像會生出什麼」，不過農友後續也揭曉答案，將橢圓狀物體撥開後，可見這些蛋其實就是市場常見的「大白菜」。

觀察網友在推特分享的照片，只見農田長出數顆詭異圓形物體，細看還可以發現有纖維附著在上方，看起來就想一顆繭，似乎有東西要孵化出來。原PO表示，他是在妻子位在兵庫縣的娘家農地幫忙，事實上這些蛋撥開後就可以看到大白菜的葉片。

雖然一般在市面上見到的大白菜外觀都是翠綠的，但原PO解釋，日本冬天到早春期間，天氣相當寒冷，大白菜的菜葉細胞水分被凍結後，外層的葉子就會枯萎，因此才會出現這樣的景觀，農民有時為了保護大白菜受寒，也會用繩子將其綁起來。

原PO補充，當時蔬菜銷量沒有往年好，加上正值暖冬，家裡吃火鍋的次數變少，許多大白菜沒有收成，才會留在田裡，且大白菜已經受寒反覆枯萎，部份核心甚至已經長出花來，早已不能賣出去，因此只好當作肥料，滋養大地。

日本 蔬菜 推特

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