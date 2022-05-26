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眼神呆滯、吐舌頭比YA 中國小學教科書被罵「好醜」

記者林汪靜／即時報導
人教版（人民教育出版社教材）小學數學教科書最近引發爭議。（取材自微博）
人教版（人民教育出版社教材）小學數學教科書最近引發爭議。（取材自微博）

中國人教版（人民教育出版社教材）小學數學教科書最近引發爭議，甚至霸榜微博熱搜第一，該教科書中插畫人物眼神呆滯、毫無美感，甚至人物還吐舌頭「比YA」，有網友表示，該版本插圖相較其他版本的教科書插圖存在明顯審美差距，「現在這個真的醜死了。」

觀察者網報導，中國網友表示，教材的插圖設計本身也是一種教育，會潛移默化影響學生的審美，建議更換插圖。

中國教育部官網23日印發了「關於教材工作責任追究的指導意見」，其中明確指出，要全面落實教材編寫、審核、出版、印製發行、選用使用等各方面主體責任，同時要加大對違法違規行為的查處力度，為高品質教材體系建設提供有力保障。

北京日報報導，對此，人民教育社回應「著手重繪」，人民教育社表示，對社會各界好的意見建議虛心採納，已著手重新繪製有關冊次數學教材封面和部分插圖，改進畫法畫風，提高藝術水準，充分發揮教材封面和插圖的育人作用。同時，將舉一反三，全面評估所出版教材的封面、插圖，進一步提高設計品質。

據了解，相較於中國部編版教材（中國國家教育部編寫，提供各地中小學統一使用的通用教材），人教版類似於輔助教科書。

教科書中插畫人物眼神呆滯、毫無美感，甚至人物還吐舌頭「比耶」。（取材自微博）
教科書中插畫人物眼神呆滯、毫無美感，甚至人物還吐舌頭「比耶」。（取材自微博）

教育部 北京 微博

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