業者號召「憲法有不穿褲投票權」 澳洲人半裸衝投票

泳裝品牌budgysmuggler宣傳在澳洲大選當日「不穿褲子投票」並拍照上傳即可獲得折價券。 （取材自Instagram／@budgysmuggler）

澳洲 大選結果出爐，由勞工黨（Labor）領袖亞伯尼希（Anthony Albanese）勝選，將擔任新任總理，這也是澳洲睽違9年政黨輪替。不過，在21日投票 日當天卻發生一些插曲，令嚴肅而緊張的大選之日變得格外逗趣。

根據澳媒The Courier-Mail報導，原來在大選前，泳裝品牌Budgy Smuggler在Instagram上發布消息，呼籲人們「行使憲法賦予不穿褲子投票的權利」，且承諾只要選民真的「不穿褲子、上街去投票」並拍照上傳網路，就發送一張65澳元（約45美元）折價券。

泳裝品牌budgysmuggler宣傳在澳洲大選當日「不穿褲子投票」並拍照上傳即可獲得折價券。 （取材自Instagram／@budgysmuggler）

澳洲大選當天是個低溫 濕冷的壞天氣，原本Budgy Smuggler預期不會有太多民眾願意冒著寒風，且在公共場合脫下褲子；沒想到，當天竟引起數百位民眾響應號召「脫褲實踐權利」，Budgy Smuggler老闆亞當（ Adam Linforth）不禁苦笑道「這對Budgy Smuggler來說是非常燒錢的一天」，但Budgy Smuggler仍信守承諾，於23日開始發送折價券。

Budgy Smuggler為推廣自家泳裝服飾發起的活動意外掀起民眾支持響應，Budgy Smuggler在Instagram上分享響應民眾傳來的照片，隨著活動影響力愈大，Budgy Smuggler小編也笑虧「你們真是一群瘋子，但這是很好的一件事」。