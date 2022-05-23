我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被問「願意保衛台灣？」 拜登：是，這是我們的承諾

澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

業者號召「憲法有不穿褲投票權」 澳洲人半裸衝投票

聯合新聞網／綜合報導
泳裝品牌budgysmuggler宣傳在澳洲大選當日「不穿褲子投票」並拍照上傳即可獲得折價券。 （取材自Instagram／@budgysmuggler）
泳裝品牌budgysmuggler宣傳在澳洲大選當日「不穿褲子投票」並拍照上傳即可獲得折價券。 （取材自Instagram／@budgysmuggler）

澳洲大選結果出爐，由勞工黨（Labor）領袖亞伯尼希（Anthony Albanese）勝選，將擔任新任總理，這也是澳洲睽違9年政黨輪替。不過，在21日投票日當天卻發生一些插曲，令嚴肅而緊張的大選之日變得格外逗趣。

根據澳媒The Courier-Mail報導，原來在大選前，泳裝品牌Budgy Smuggler在Instagram上發布消息，呼籲人們「行使憲法賦予不穿褲子投票的權利」，且承諾只要選民真的「不穿褲子、上街去投票」並拍照上傳網路，就發送一張65澳元（約45美元）折價券。

泳裝品牌budgysmuggler宣傳在澳洲大選當日「不穿褲子投票」並拍照上傳即...
泳裝品牌budgysmuggler宣傳在澳洲大選當日「不穿褲子投票」並拍照上傳即可獲得折價券。 （取材自Instagram／@budgysmuggler）

澳洲大選當天是個低溫濕冷的壞天氣，原本Budgy Smuggler預期不會有太多民眾願意冒著寒風，且在公共場合脫下褲子；沒想到，當天竟引起數百位民眾響應號召「脫褲實踐權利」，Budgy Smuggler老闆亞當（ Adam Linforth）不禁苦笑道「這對Budgy Smuggler來說是非常燒錢的一天」，但Budgy Smuggler仍信守承諾，於23日開始發送折價券。

Budgy Smuggler為推廣自家泳裝服飾發起的活動意外掀起民眾支持響應，Budgy Smuggler在Instagram上分享響應民眾傳來的照片，隨著活動影響力愈大，Budgy Smuggler小編也笑虧「你們真是一群瘋子，但這是很好的一件事」。

澳洲 投票 低溫

上一則

她嘆好懷念這種「古早味」浴缸 過來人曝2缺點：有陰影

下一則

女紅收藏愛好者全中國覓寶 藏品聞名海內外

延伸閱讀

甲骨文共同創辦人艾里森 曾參加推翻大選結果電話會議

甲骨文共同創辦人艾里森 曾參加推翻大選結果電話會議
量身高要爬梯子 全球最高家庭 明州1家5人平均6呎8吋

量身高要爬梯子 全球最高家庭 明州1家5人平均6呎8吋

全球最高1家5口 平均203公分 身高加總跟網球場一樣長

全球最高1家5口 平均203公分 身高加總跟網球場一樣長
花園墓之戀（二○）

花園墓之戀（二○）

熱門新聞

一名飯店住客退房時留下20美元小費及一張紙條，房務清潔員看後覺得十分傻眼。(取材自TikTok)

飯店住客大方給20元小費 留下1張紙條卻讓清潔員傻眼

2022-05-16 23:52
22歲的烏克蘭難民索菲亞。（取材自Instagram）

他收留22歲烏克蘭女難民 相處10天拋棄10年妻女私奔

2022-05-22 02:20
民眾目擊一條長達3.3公尺的巨型魷魚被沖上岸。取材自Instagram

要出大事了？海邊驚見「深海巨魷」沖上岸 長達3.3公尺

2022-05-16 00:20
一名女子發現自家寵物鵝遭到老鷹攻擊命危，顧不得自己沒穿衣服就衝出去救牠。 (圖/取自Tiktok影片)

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

2022-05-20 05:42
谷愛凌獻上T台生涯首秀。

谷愛凌加州為LV走秀 短衣辣裙 隱隱約約秀腹肌

2022-05-13 21:03
聯邦政府即日起開放民眾申請第三批免費居家檢測劑，民眾可上原來的網站，填寫個人資料和地址登記即可。(政府網站截圖)

免費新冠快篩又來了 每個家庭可再向政府申領8組

2022-05-17 21:00

超人氣

更多 >
背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情
法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死
拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮
22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包