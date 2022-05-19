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只差4秒連中2次頭獎 幸運兒笑呵呵拿走636萬獎金

聯合新聞網／ 綜合報導
中國一名男子連中兩次頭獎。(示意圖／ingimage)
中國一名男子連中兩次頭獎。(示意圖／ingimage)

曾有研究指出，中頭獎的機率約為1400萬分之1，比被雷劈中的機率還要低。在中國中國甘肅省卻有一名男子不只中了頭獎，還是連中兩注，總共入帳4299萬人民幣(約636萬美元)，讓許多網友直呼太幸運了。

位在中國甘肅省蘭州市的一間彩券行，近日連續開出兩張一等獎彩券，中獎金額分別為3299萬和1000萬人民幣，且兩張彩券的5注號碼相同，出票時間更僅相隔4秒，皆為同一人購入。

根據「星視頻」報導，頭獎得主詹先生（化名）表示，他長年都有買彩券的習慣，每次都由機台自動選出5注號碼，再一次打印兩張，差別在於一張有追加投注，另一張則不追加，所以中獎金額才會有所差異。

詹先生此次僅花費25元人民幣購買2張彩券，就賺進4299萬人民幣，令許多網友表示羨慕，「運氣真好，我連一個號碼都很難猜中」、「我也想中」、「吸吸歐氣」。

不過有不少中國網友質疑該事件的真實性，「又想騙我買彩券」、「哄你買而已，等地球爆炸都不一有那概率」、「讓我中，我就相信你們說的是真的」、「彩券滯銷了吧」、「傻子不夠用了，再編一個刺激的故事」。

兩張彩券號碼相同，且出票時間僅相隔4秒。(取材自微博)
兩張彩券號碼相同，且出票時間僅相隔4秒。(取材自微博)

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