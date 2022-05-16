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要出大事了？海邊驚見「深海巨魷」沖上岸 長達3.3公尺

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾目擊一條長達3.3公尺的巨型魷魚被沖上岸。取材自Instagram
民眾目擊一條長達3.3公尺的巨型魷魚被沖上岸。取材自Instagram

海邊出現一些不常見的海洋生物總是會覺得人心惶惶。近日有民眾在海灘上發現了「巨型魷魚」，長達3.3公尺的超大尺寸讓他嚇壞了，震撼照片貼出後吸引網友熱議，網友們擔心的說「是不是深海有變化，要出大事了」。

綜合報導，南非開普敦康美奇鎮(Kommetjie)有民眾發現海岸邊出現一隻超巨大「大王魷魚(Giant squid)」，經過測量後發現該魷魚長達3.3公尺，沙灘上的遊客發現後驚訝不已，有不少人驚呼「可能天有異象」趕緊逃離，也有不少對海洋生物充滿興趣的民眾靠近觀看，這件事情很快就在小鎮上傳開，44歲女子保拉斯(Ali Paulus)聽到路人議論紛紛，就帶著一家人到沙灘上看看。

保拉斯接受採訪時表示，鎮上的人都沒看過這種生物，就連自己也都沒見過傳說中的大王魷魚，沒想到竟然這麼大隻，「大王魷魚的觸鬚吸盤上竟長滿鋒利牙齒，這讓我非常驚訝，不過這也是牠們對抗天敵抹香鯨的利器」，可惜的是這隻大王魷魚被沖上岸時就已經死亡。保拉斯將大王魷魚的照片拍下上傳到IG，掀起不少網友熱議。

網友看到壯觀的大王魷魚照片，留言表示「該不會要發生什麼異變了吧」、「之前日本也出現過大王魷魚，就有人懷疑是不是可能要發生大地震」、「通常是深海有變化才會這樣」、「真的很壯觀，但大型海洋生物被沖上岸總覺得要有點警覺」、「可憐的大王魷魚，看到牠死去的找片實在是令人感到傷心」。

大王魷魚是屬於深海生物，生活在水深300公尺~3100公尺深的海域，最長長度可以達到13公尺，是世界上最長的無脊椎動物，有學者稱呼牠為「自然史上最難以捉摸的生物」。大王魷魚的天敵是抹香鯨，有時候會在抹香鯨體內發現大王魷魚的屍體。

這並不是最近第一次出現大王魷魚的蹤跡，本報曾經報導日本福井縣小濱市有漁夫在4月20日時發現一條長度超過3公尺，重達約80公斤的巨型魷魚在岸邊漂流，由於大王魷魚平時生活於深層海域，因此在海岸邊漂流的狀況相當罕見，當時就曾在社群網站上引起網友熱議說「是不是要出大事情了」。

目前尚未得知這隻被沖上岸的大王魷魚的死因，保拉斯在貼文中推測，她觀察這隻大王魷魚，發現觸角上有許多大大小小的傷口，認為牠可能是被船隻螺旋槳捲到才不幸死亡，但這說法並沒有獲得任何生物學家驗證。

日本 社群網站 地震

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