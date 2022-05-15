「奇異博士2」北美票房將破3億 007差點也跑來客串

「奇異博士2：失控多重宇宙」北美票房即將突破3億美元大關。取材自IMDb

今年暑期票房大戰開跑沒兩周，漫威 最新大片「奇異 博士2：失控多重宇宙」就已經要蟬聯北美雙周冠軍，且近日賣座數字即可望突破3億美元大關，美國各地的戲院業者都認為這是景氣逐漸回復到疫情之前的好兆頭。之前市場分析都預期今夏兩部漫威影片「奇異博士2：失控多重宇宙」、「雷神索爾：愛與雷霆」在北美都有機會票房飆破3億美元，現在看來漫威的金字招牌果真威力不減，前者即將率先達標。

「富比世 」預測今夏美國票房成績，最看好6月要上映的「侏羅紀世界：統霸天下」，認為票房有機會達到4億美元，「奇異博士2：失控多重宇宙」、「雷神索爾：愛與雷霆」則分別被認為北美票房會達3億5000萬美元、3億2500萬美元，而湯姆克魯斯的「捍衛戰士：獨行俠」並未特別被「富比世」看好，連動畫片「巴斯光年」都被預期在美國有更好的票房。

但在「捍衛戰士：獨行俠」試片傳出驚人好評後，片子的「錢景」也更被看好，現在被預期有機會飆至3億美元以上，雖然不見得能問鼎今夏北美賣座冠軍，卻有機會創下湯姆克魯斯近年來最出色的票房表現。

「奇異博士2：失控多重宇宙」在歐美大熱賣，相關討論都成為熱門話題，近日被揭露已經卸任的「007」丹尼爾克雷格本來有機會在片中客串演出一位超級英雄，最終因為擔心被傳染新冠肺炎可能影響家人和拍攝中的「鋒迴路轉2」沒能落實，劇組改找了另一位被粉絲期待的大牌接手，儘管漫威迷對目前的演員並未不滿意，想到原本可能是丹尼爾克雷格，還是感到有些遺憾，希望漫威日後還有別的角色能敲定他擔任。