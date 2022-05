「奇異博士2」中國市場踢鐵板 全因一顆報箱鏡頭？

「奇異博士2:失控多重宇宙」票房在全球締造佳績。(圖:漫威提供)

漫威 影業新作「奇異 博士2:失控多元宇宙 」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)正在世界各地大獲成功。在上映還不到一周的時間裡,該片便在北美地區獲得超過2億美元的票房,在海外也斬獲近3億美元。

美國之音報導,「奇異博士2:失控多元宇宙」尚未獲得中國上映日期,但過審前景並不明朗。此前有人發現,影片中一個在紐約街頭的場景裡出現了「大紀元時報」的報箱。「大紀元時報」是法輪功的從屬報刊,其報箱在曼哈頓下城區隨處可見。

一些中國網民因為這個鏡頭在社群媒體上呼籲抵制該片。同時,主演班奈迪克康柏拜區(Bennedict Cumberbatch)也因為他支持烏克蘭的立場而被一些中國影迷批評。

從2008年第一次登上中國的銀幕起,漫威影業製作的超級英雄電影一直在中國受到瘋狂追捧。漫威也對中國市場青睞有加。2013年,漫威特別為中國剪輯了獨家版本的「鋼鐵人3」(Iron Man 3),增加了片中中國演員的戲分。2019年,「復仇者聯盟:終局之戰」(Avengers: Endgame)在中國收穫了超過6億美元的票房收入,是全球票房總收入的近四分之一。該片也成為了中國進口片歷史上票房最高的影片。

2020年新冠疫情開始後,美中兩國下滑的關係加上中國嚴格的審查機制,讓迪士尼在中國市場麻煩不斷。儘管「尼羅河謀殺」(Death on the Nile)和「時尚惡女:庫伊拉」(Cruella)等影片依然被中國當局獲准上映,但迪士尼的搖錢樹---漫威影業---卻不斷碰壁。

事實上,包括「奇異博士2:失控多元宇宙」在內,過去一年來,漫威的5部電影全部無緣中國的大銀幕。