「奇異博士2」中國市場踢鐵板 全因一顆報箱鏡頭？

「奇異博士2：失控多重宇宙」票房在全球締造佳績。（圖：漫威提供）

漫威 影業新作「奇異 博士2：失控多元宇宙 」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）正在世界各地大獲成功。在上映還不到一周的時間裡，該片便在北美地區獲得超過2億美元的票房，在海外也斬獲近3億美元。

美國之音報導，「奇異博士2：失控多元宇宙」尚未獲得中國上映日期，但過審前景並不明朗。此前有人發現，影片中一個在紐約街頭的場景裡出現了「大紀元時報」的報箱。「大紀元時報」是法輪功的從屬報刊，其報箱在曼哈頓下城區隨處可見。

一些中國網民因為這個鏡頭在社群媒體上呼籲抵制該片。同時，主演班奈迪克康柏拜區（Bennedict Cumberbatch）也因為他支持烏克蘭的立場而被一些中國影迷批評。

從2008年第一次登上中國的銀幕起，漫威影業製作的超級英雄電影一直在中國受到瘋狂追捧。漫威也對中國市場青睞有加。2013年，漫威特別為中國剪輯了獨家版本的「鋼鐵人3」（Iron Man 3），增加了片中中國演員的戲分。2019年，「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）在中國收穫了超過6億美元的票房收入，是全球票房總收入的近四分之一。該片也成為了中國進口片歷史上票房最高的影片。

2020年新冠疫情開始後，美中兩國下滑的關係加上中國嚴格的審查機制，讓迪士尼在中國市場麻煩不斷。儘管「尼羅河謀殺」（Death on the Nile）和「時尚惡女：庫伊拉」（Cruella）等影片依然被中國當局獲准上映，但迪士尼的搖錢樹---漫威影業---卻不斷碰壁。

事實上，包括「奇異博士2：失控多元宇宙」在內，過去一年來，漫威的5部電影全部無緣中國的大銀幕。