我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增4萬例「遇假日被低估」 陳時中：高峰仍未到

烏克蘭忠勇掃雷犬 記者會上打瞌睡超萌 澤倫斯基表揚

中央社／基輔8日綜合報導
烏克蘭掃雷犬「子彈」（Patron）5日在基輔地區一處仍有未爆彈的城鎮掃雷。（路透）
烏克蘭掃雷犬「子彈」（Patron）5日在基輔地區一處仍有未爆彈的城鎮掃雷。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基今天在加拿大總理杜魯多見證下，將獎章頒給烏克蘭知名掃雷犬「子彈」（Patron）和牠的主人，表揚他們自俄羅斯入侵以來多次出任務掃雷的英勇事蹟。

Patron是烏克蘭文「子彈」的意思。

綜合路透和美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，這隻2歲大的傑克羅素㹴犬在烏克蘭北部切爾尼戈夫市（Chernihiv）跟隨烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）出任務，協助掃除超過200個爆裂物和地雷，迅速成為烏克蘭愛國忠犬代表。

烏克蘭掃雷犬「子彈」（Patron）5日在基輔地區一處仍有未爆彈的城鎮掃雷。（G...
烏克蘭掃雷犬「子彈」（Patron）5日在基輔地區一處仍有未爆彈的城鎮掃雷。（Getty Images）

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在基輔與杜魯多（Justin Trudeau）的記者會上頒獎時，狗狗「子彈」邊叫邊搖尾巴，杜魯多拍了拍自己的口袋，好像在找東西給牠吃，但沒有找到，引發觀眾陣陣笑聲。

澤倫斯基在頒獎後的聲明中說：「今日我要表揚那些早已在為我們掃除地雷的烏克蘭英雄。而與我們的英雄一起出任務的了不起小工兵『子彈』，不僅協助拆除爆裂物，同時也教導我們的孩子在有地雷威脅地區的必要安全規範。」

烏克蘭總統澤倫斯基（右二）8日在加拿大總理杜魯多（右一）見證下，將獎章頒給烏克蘭...
烏克蘭總統澤倫斯基（右二）8日在加拿大總理杜魯多（右一）見證下，將獎章頒給烏克蘭知名掃雷犬「子彈」（Patron）和牠的主人，表揚他們自俄羅斯入侵以來多次出任務掃雷的英勇事蹟。（路透）

烏克蘭政府顧問齊布斯卡（Liubov Tsybulska）稍早在推特上分享一張「子彈」在專訪中打瞌睡的照片，牠把頭放在桌上閉眼入定的模樣萌翻網友。

來源：Ukraine Media

烏克蘭 杜魯多 澤倫斯基

上一則

氣場最強火辣超模 貝拉哈蒂德x Swarovski秀出多重風格

下一則

倫敦「台灣珍奶派對」 人氣飲料拉近台英距離

延伸閱讀

烏東學校遇俄軍空襲 澤倫斯基證實：校內60人全數喪命

烏東學校遇俄軍空襲 澤倫斯基證實：校內60人全數喪命
德聯邦議院議長也訪烏 她保證：交付重武、助烏入歐盟

德聯邦議院議長也訪烏 她保證：交付重武、助烏入歐盟
加拿大總理杜魯多訪基輔 親睹俄軍殘酷 將提供更多武器

加拿大總理杜魯多訪基輔 親睹俄軍殘酷 將提供更多武器
美擴大制裁 禁3家俄羅斯電視台與會計信託服務

美擴大制裁 禁3家俄羅斯電視台與會計信託服務

熱門新聞

男房東發現，女租客是一名單親媽媽，已經住該房長達6年時間，於是決定把房子直接送她。 示意圖。（取材自ingimage）

女房客欠租不繳 房東一查她「真實身分」直接霸氣送房

2022-05-01 02:02
在這張照片中，其實藏匿了兩名偽裝的狙擊手。(取材自Twitter)

這張圖藏了2名狙擊手 網友找不到：難道是透明人？

2022-05-06 02:02
波克夏董事長兼執行長巴菲特。（美聯社）

巴菲特教你這種人生最佳投資 抗通膨又不用繳稅

2022-05-03 01:29
(取材自推特@auctionguydan)

儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料

2022-05-04 04:00
金卡戴珊在Met Gala的裙子「拉不起來」。（影片截圖）

Met Gala沒說的祕密 金卡戴珊屁股露餡 全場穿裂開禮服

2022-05-07 01:52
民眾發現草叢裡躲了一隻「大獅子」，其實只是個購物袋。圖擷自@kwskenya

「大獅子」趴民宅草叢嚇死人 專家全副武裝到場傻眼

2022-05-07 13:18

超人氣

更多 >
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了
中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩