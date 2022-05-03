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時尚界譁然 32歲雜誌主編出任Off-White新任藝術總監

記者曾智緯／即時報導
32歲的時尚雜誌《Dazed》總編輯Ibrahim Kamara成為Off-White新任藝術總監。圖／摘自instagram
32歲的時尚雜誌《Dazed》總編輯Ibrahim Kamara成為Off-White新任藝術總監。圖／摘自instagram

高端潮牌Off-White的創辦人兼設計師Virgil Abloh在去年罹癌辭世後，讓時尚界都深感不捨。不過同時，眾人也在關注，誰會接下設計重擔，繼續帶領品牌？答案揭曉，那就是現年32歲的時尚雜誌《Dazed》總編輯Ibrahim Kamara。

在Virgil Abloh離世之後，就有不少業內人士認為其好友也是潮流教主的YE（Kanye West）有望成為Off-White的繼任設計師，但最終品牌執行長Andrea Grilli還是邀請了時常合作的Ibrahim Kamara來擔任此一職務。去年1月才走馬上任擔任《Dazed》總編輯的他，過去就和Virgil Abloh一同完成了Louis Vuitton 2022春夏、秋冬兩季男裝，以及Off-White 2022秋冬系列的形象造型工作。所以對於品牌的精神，以及慣用風格，十分嫻熟。

Andrea Grilli在官方聲明中也提到，「Ibrahim多年來一直是 Off-White™大家庭的一員，為我們的秀場造型設計，讓Ibrahim在品牌的下一步中，成為藝術和創意總監是莫大的榮幸」。本來為了父母親期待，而要成為醫生的Ibrahim Kamara，最後還是選讀了藝術與設計，以及時尚傳播課程。並先後進入ID、英國義大利Vogue和W等雜誌工作，同時還發揮所學，兼任造型師一職。因此，還曾替Burberry、Stella McCartney、Dior等品牌設計過服裝秀造型。最快，由Ibrahim Kamara擔任Off-White藝術與形象總監後的首季系列，將於2023年登場。

現年32歲的時尚雜誌《Dazed》總編輯Ibrahim Kamara（左）成為O...
現年32歲的時尚雜誌《Dazed》總編輯Ibrahim Kamara（左）成為Off-White新任藝術總監。圖／摘自instagram、Off-White提供

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