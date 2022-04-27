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電音樂聲中 哈爾科夫青年冒險為民眾運送食物

中央社烏克蘭哈爾科夫27日綜合外電報導
3名烏克蘭志工開著紅色歐寶車，滿載補給物資運送到遭俄羅斯火箭攻擊的哈爾科夫各街區。圖為志工阿列克謝（Alexei，左）、納扎爾（Nazar，中）和奧列格（Oleg，右）。Getty Images
3名烏克蘭志工開著紅色歐寶車，滿載補給物資運送到遭俄羅斯火箭攻擊的哈爾科夫各街區。圖為志工阿列克謝（Alexei，左）、納扎爾（Nazar，中）和奧列格（Oleg，右）。Getty Images

3名烏克蘭志工開著紅色歐寶（Opel）車，在響亮的電音樂聲中滿載補給物資，運送到遭俄羅斯火箭攻擊的哈爾科夫各街區。

這個烏克蘭第二大城經過了2天平靜後，昨天烏軍和俄軍砲聲再次響起。兩軍交火前線距哈爾科夫（Kharkiv）北區和東區不到5公里，而幾十公里外便是俄羅斯邊界。

3位志工納扎爾（Nazar）、阿列克謝（Alexei）和奧列格（Oleg）並未因此卻步。他們在一所充當食物儲存中心的幼兒園外，把一袋袋麵包和罐頭食品放進汽車行李箱。

34歲的納扎爾．提申科（Nazar Tishchenko）說：「我們主要目標是為兒童和老人供應食物，他們最需要食物。不幸此刻大家都沒錢也沒工作，許多人甚至去不起超市。」

納扎爾和法國足球明星本澤馬（Karim Benzema）一樣，留著山羊鬍子、剃短髮。他是足球迷，喜歡打架，對警察則敬而遠之。

他出生於俄羅斯特爾內奧茲（Tyrnyauz），但「一直跟著熱愛烏克蘭的民族主義分子一起當足球迷」。

車子裝滿後，駛向一座現在成了肉類分發援助中心的郵局，然後他們用麵包換來雞腿。

開車的是23歲的阿列克謝，這位瘦削的年輕人有著一對藍眼睛，剃光的頭上有一綹頭髮。運送賑濟物資是他的主意。

在成為一名技工前，他曾在烏東頓巴斯地區（Donbas）運送麵包到哈爾科夫兩年。戰爭爆發後，他又回頭去送麵包，公司關門後，他開始自己送貨。

阿列克謝說：「但我無法自己一個人做，所以我請納扎爾幫忙。」

舊郵局外，100多人在排隊等候。3名青年帶上雞肉，進行當天第一次送貨任務，紅色歐寶車行駛在街上，開著最大音量播放電音音樂。

納扎爾說：「我們開車不能沒有音樂。若有砲擊，我們就放大音量。我們厭煩了轟炸，（音樂）有助於我們放鬆，我們並不害怕。」

戰前有近150萬居民的哈爾科夫，幾乎每天都被俄軍火箭轟擊，市內北區和東區受創尤重。

3個人來到一棟破舊的房子外，那裡住了15個人，包括年幼的孩子。他們送出一袋袋物資，與孩子們聊天和玩耍。他們的到來提供了一種慰藉，成了一種社會聯繫。

阿列克謝說：「當我這麼做時，我覺得自己做得對，覺得自己不是毫無用處，我知道我可以幫助別人。我這麼做並無樂趣，只是因為我知道這是對的。」

附近傳來震耳欲聾的爆炸聲，一位居民塔拉努希卡夫（Oksana Taranushkav）嚇得跳起來。

納扎爾安撫她，並解釋這不會有危險，因為從聲音可分辨出俄軍攻擊和烏克蘭發射防空飛彈的區別，而這次是防空飛彈發射。

這位49歲的婦女對志工的幫助表示歡迎。她說：「我們沒得到任何支援，商店被毀，我們什麼也買不到，我們只是想辦法活下去。」她淚流滿面地說道：「求求你蒲亭先生，求求你停下來！」

送貨完成，大夥兒在互親臉頰後，紅色歐寶便開往下一個地點。

當天稍晚，一枚俄軍火箭擊中這個街區的一棟建築物，造成3人死亡。

3位志工納扎爾（Nazar，左）、阿列克謝（Alexei，中）和奧列格（Oleg...
3位志工納扎爾（Nazar，左）、阿列克謝（Alexei，中）和奧列格（Oleg，右）向烏克蘭東部哈爾科夫地區的一個家庭提供援助。Getty Images

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