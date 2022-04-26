猶他州大學超狂「色情片鑑賞」課程 學生看片拿學分

圖／ingimage

猶他州 一所大學即將開設一門色情片鑑賞課程，並因此引起諸多討論。根據報導，位於鹽湖城的西敏學院（Westminster College），將在5月開設名為「FILM*300O Porn」的課程。根據流出的課程大綱所述，「硬派色情和蘋果派同樣具有美國特色，學生在課程中將會觀賞色情電影 ，並從藝術角度討論其中的性」。

該課程大綱還寫道「我們將探討這個產值千萬美元的色情片產業之中，有著什麼樣的文化現象，其中又反映和加強了哪些性別不平等、卻又同時挑戰了哪些傳統性別框架。」

而作為一種藝術形式進行鑑賞。「我們將一起觀賞色情片，並討論其中種族、階級、性別如何以一種實驗性、極端的藝術形式被性化。」旁邊的欄位還附註修習這門課的學生可獲得兩學分。

該課程推出後引起諸多討論，許多人表示「一開始被嚇到了」、「以為是開玩笑」，有人認為既然是私立學校、又是選修課，且討論的學生都是成人了，只要是正常的討論「沒什麼不好」；也有人批評「學校都教這些沒有用的東西，然後等學生畢業找不到工作，才來跟納稅人申請貸款 」、「這種道德的淪喪只會加速社會的毀滅」。

由於引起了眾多討論，網路上一度謠傳學校因外界壓力將取消該課程，並從修課列表上刪除該課程的消息，根據USA Today的查證，該網頁只是移到網站的其他位置，該課程仍將照計畫開設。