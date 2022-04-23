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好萊塢中年女星流行素顏自拍 不怕展示歲月痕跡

中央社／洛杉磯22日電
越來越多步入中年的好萊塢女明星加入素顏自拍的行列，包括名模寶琳娜波利斯可娃（左起）、茱兒芭莉摩及葛妮絲派特羅。取材自Instagram
越來越多步入中年的好萊塢女明星加入素顏自拍的行列，包括名模寶琳娜波利斯可娃（左起）、茱兒芭莉摩及葛妮絲派特羅。取材自Instagram

相較於網路上充斥著光鮮亮麗的網美照片，越來越多步入中年的好萊塢女明星加入素顏自拍的行列，呈現不完美一面。精神科醫師認為，這個風潮可讓世人思考，社群媒體對女性心理的影響。

「華爾街日報」時尚版近日刊出報導，訪問皮膚科、精神科醫師、美妝專家與知名模特兒，分析娛樂圈最新一波女星素顏自拍現象的意義。

茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）慶祝47歲生日的方式，是在Instagram貼出一張她站在浴室的自拍照，臉上幾乎沒有化妝。莎瑪海耶克（Salma Hayek）在一張穿著泳裝的自拍照片上標記#nomakeup，串連分享素顏照。

在電影「鋼鐵人」中飾演小辣椒的葛妮絲派特羅（Gwyneth Paltrow）個人Instagram的頁面上，很多照片臉上都是脂粉未施。

身兼精神科與皮膚科醫師的韋士勒（AmyWechsler）指出，這些照片提醒人們，這是皮膚真實的樣子。社群媒體充斥著完美無瑕的皮膚，在人體上根本不存在。

她指出，社群媒體的時代，各種網美照片包括髮型和化妝都是事先設計好的。她回憶自己十幾歲的少女時代，一邊讀著時尚雜誌，一邊覺得自己很糟糕，因為樣子差很多。

韋士勒說：「在以前，我大可把雜誌丟到一邊，不像現在，這些影像無時無刻一直出現在我面前。」這個時代，女性追求完美外貌的壓力，更勝以往，更何況面對年齡帶來的變化。

另一名精神科醫師波德曼（Samantha Boardman）指出，已有很多研究報告證實，社群媒體對青少年的身心有不良影響，但世人往往忽略，社群媒體對於中年女性產生的衝擊，同樣不容小覷。

波德曼說，當追求完美皮膚的價值觀影響女性看待自己容貌的方式，無論什麼年紀都會產生負面影響。她說，手機照片時時刻刻都在轟炸中年女性，「這是5年前，那是10年前。提醒我們時間的流逝，外表變化那麼大」。

如今，越來越多中年女星選擇大方呈現真實的自我。 報導列出一串女星名字，曾分享自己的素顏照：蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）、泰拉班克斯（TyraBanks）、珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、蓋柏莉尤恩（GabrielleUnion）、崔西艾里斯羅斯（Tracee Ellis Ross）、海倫米蘭（Helen Mirren）。

56歲的名模寶琳娜波利斯可娃（Paulina Porizkova）分享自己貼素顏照的理由：「我貼這些照片，原因是想看到同齡女生也這麼做。我渴望看到這個年齡的真實面貌，讓我在變老的時候不覺得孤單。」

韋士勒也指出，看到越來越多名人呈現自己未經修飾的樣貌，會讓人們更懂得善待自己。

她說：「我們投射到名人身上的完美形象其實是不健康的。所以當你在外表上覺得產生聯繫、感覺到自己不是那麼孤單的時候，這會讓人覺得很踏實。所以我認為，當它夠真的時候，那就存在著一種善良。」

儘管女明星標榜自然的照片，仍然可能透過打光、偽素顏的化妝方式或是手機濾鏡而有所修飾，甚至醫美療法都有可能默默出現在那些看起來自然的照片裡面。但寶琳娜波利斯可娃仍期待，更多女性加入她的行列。

寶琳娜波利斯可娃說，只要看到跟她同齡的女生貼出無濾鏡的素顏照片，「每次看到，我都覺得很感恩」。

她說：「儘管我看到那些外表逆齡的女生，還是會覺得很驚艷。但是關於外貌和年齡，我想要有更多的選擇。我希望告訴那些跟我有一樣感受的女性，年齡會增添一個人真摯的美感與格調，我們應該把它展現出來，而不是把它抹去。」

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