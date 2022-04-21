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中國富家女飛台求娶 他見3條件頻說對不起：我配不上

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友被中國籍前女友要求復合結婚，對方父母提出3個結婚條件。情境示意圖。圖／Ingimage
一名男網友被中國籍前女友要求復合結婚，對方父母提出3個結婚條件。情境示意圖。圖／Ingimage

談戀愛與結婚不一樣，當一對佳偶決定是否步入禮堂要考量很多因素。一名男網友表示，他和中國籍前女友分手半年，最近對方突然飛來台灣要求復合，並提出結婚的3條件，讓他當場崩潰。

原PO發文透露，他曾有一名家境相當優渥的中國籍前女友，兩人交往2年多，也想過步入禮堂，但他發現配不上前女友家庭，坦言達不到對方父母提出的結婚條件，最後只能黯然分手，「我哭得很慘，後來我也回台灣了，半年之間都沒有聯絡。」

未料，近日中國籍前女友用醫療簽證飛到台灣見原PO，可能不捨2年感情結束，提出想和原PO復合結婚的想法，但仍要滿足她家人提出的條件，「在中國要有房、有車，66萬人民幣彩禮(約10萬美元)。」

原PO坦言，無法接受這條件，但前女友急著想嫁，頓時情緒激動，「她怪罪著我的無法，我只是一直說著對不起...」原PO也透露自己不是家財萬貫，本身是餐飲創業，目前也只有買一輛車，在台灣收入方面大概8萬台幣(約2734美元)，「但這個數字在對岸，根本不看在眼裡，也不是我不努力，是實在無法達到以上的要求」，也無奈地說婚姻為什麼要跟金錢掛鉤？

貼文一出，許多網友紛紛表達看法，「你有必要這麼卑微？」、「中國家長把女兒當投資...彩禮就是陋習，而且她都27了沒有自主權？」、「你們不適合～女方都27了，還這麼聽父母的話，基本上你這些東西沒有應該結不了婚」。

但有人留言認為，男方給彩禮不是陋習而是對岸習俗，「大陸朋友告訴我，他們不管怎樣都會給彩禮，有車有房都是很基本，彩禮有的還100萬人民幣」、「大陸很多都不是女生願意的，一般都是女方父母要求，要不然不准結這個婚，父母為大」、「倘若對方真的家境優渥又疼女兒，會要彩禮是很正常的，因為他們這種一般陪嫁也會很多，女方父母一般都是怕遇到只圖家財、到手後對女兒不好的人」。

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