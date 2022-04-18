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白宮復活節「滾蛋」復辦 3萬人參與

編譯徐薏茹／綜合18日電
暫停兩年後，白宮18日恢復舉行復活節滾蛋活動。圖為拜登總統吹銷展開比賽，拜登夫人和復活節兔在旁助陣。(美聯社)
暫停兩年後，白宮18日恢復舉行復活節滾蛋活動。圖為拜登總統吹銷展開比賽，拜登夫人和復活節兔在旁助陣。(美聯社)

時隔兩年，白宮18日恢復復活節傳統，舉辦疫情爆發後第一個滾彩蛋活動，眾多名人與人氣漫畫角色如史努比、查理‧布朗(Charlie Brown)、「今夜秀」(Tonight Show)主持人吉米·法倫(Jimmy Fallon)皆出席此花園派對，與現場約3萬名大人小孩同樂。

這場盛會的熱情並未被雨水澆熄，拜登總統與第一夫人吉兒揭開活動序幕，一對復活節兔子護送拜登夫婦前往藍廳陽台，歡迎大家來到他們的後院，第一夫人以「彩蛋教育」(egg-ucation)作為當日活動主題。

副總統賀錦麗夫婦也到場為比賽吹哨。(美聯社)
副總統賀錦麗夫婦也到場為比賽吹哨。(美聯社)

白宮南草坪化作一學校社區，身為社區大學教授，第一夫人表示「教育永無止境」，「我們想在這場復活節滾彩蛋活動中向堅定的教育精神致敬。」

拜登表示因為疫情，白宮被迫取消2020、2021年的滾彩蛋活動，今年能聚集在一起別具意義，「今日看到與聽見孩子與所有家人出現在這裡意義重大。」

拜登一家也出席本次活動，包括拜登次子杭特(Hunter Biden)、兒媳梅麗莎．柯恩(Melissa Cohen)、孫子波(Beau)、女兒艾希莉‧拜登(Ashley Biden)、孫女娜塔莉(Natalie Biden)。

拜登總統的次子杭特，抱著兒子出席活動。(美聯社)
拜登總統的次子杭特，抱著兒子出席活動。(美聯社)

演說完畢，拜登夫婦走向濕漉漉的草坪，觀賞孩子們用木湯匙將各式鮮豔的彩蛋滾向終點線。

總統伉儷隨後參觀閱讀角落，拜登舉著繪本「棕熊棕熊，你在看什麼？」 (Brown Bear, Brown Bear, What Do You See)，第一夫人為在細雨中等待的觀眾朗讀：「所以你們並沒有渾身溼答答。」吉米·法倫稍後加入他們，朗讀他親自創作的繪本。演員兼歌手克里斯汀·切諾維斯(Kristin Chenoweth)也現身閱讀角落。

現場設置許多站點與民眾互動，包括才藝表演、農業區、拍照區、跨越障礙設計的彩蛋教育訓練場等。

白宮復活節滾彩蛋活動可追溯至1878年。

一名參賽小女孩的蛋落在地上哇哇大哭。(美聯社)
一名參賽小女孩的蛋落在地上哇哇大哭。(美聯社)

拜登 白宮 復活節

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