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30歲後男人想要不顯老？養成3個生活習慣很重要

記者劉小川／台北報導
30歲以上的男人，該如何保養呢？圖摘自Pexels
30歲以上的男人，該如何保養呢？圖摘自Pexels

30歲後的男性，該如何提升代謝能力呢？先養成以下3個生活習慣。

一、睡滿8小時

睡眠好壞攸關身體健康。如果有個自然醒的早晨，代表著昨夜睡眠品質良好。30歲後的男生，正處於事業的高峰期。而每日的熬夜、加班已經成為現代人的文明疾病。若要依照養生標準11點上床休息，其實是非常困難，有些人為了讓自己睡著，反而徒增煩惱，思慮怎麼還沒睡著，接著就進入失眠或淺眠的睡覺壓力之中。

長期熬夜、失眠，會讓肌膚加速老化，也影響身體基礎代謝，明顯症狀就是「過勞肥胖」，體質也漸漸往下坡路段前行。所以，想要提升身體的代謝能力，就必須改變睡眠習慣，盡量提早上床睡覺，在30分鐘前先別滑3C，防止腦內運動過盛。

對男人來說，睡眠很重要。圖摘自Pexels
對男人來說，睡眠很重要。圖摘自Pexels

二、避免暴飲暴食

許多男生在結婚前，身材與肌肉量都合乎標準；然而在婚後，慢慢蛻變成臃腫的麵包臉，整張臉都圓起來，肚子也整個多了一圈。主因在婚後的生活，男生進入一個規律的周期性生活，也安於現狀，喝酒、吸菸、聚餐等樣樣來，晚上吃得比白天還多，睡眠又不充足，造成身體的營養失衡。

這樣長期的暴飲暴食，不善加控制，不僅會造成腸胃上的負擔，讓食物熱量無法即時的消耗，最後就堆積成油膩的脂肪。此刻起只需要控制飲食，遵循著「早上吃好、中午吃飽、下午加餐、晚上少吃」的4個飲食要素，全天飲食熱量也不能超過2000大卡，晚上9點後不進食，並且調整少菸酒的習慣。

三、多做深蹲訓練

社畜們的規律上班，養成了長期久坐的習慣。加上平時也鮮少運動，往往出現一種身體表現，上身肥胖、下肢很細。而下肢的肌肉力量，決定日常的站立、行走及身體的穩定性。

身體中最大的肌肉群就是股四頭肌，它位於大腿前側，這塊肌肉群的強弱，直接影響了男人的綜合力量及睪固酮素的高低。除此之外，也會影響到膝蓋關節的硬度，如果過於薄弱，加上肥胖的身軀，讓膝蓋的負荷增加，還沒到老年就會發現膝蓋漸漸退化。

從此刻改善，為自己擬定一個每日15分鐘的時間，加入深蹲的練習，甚至只要在辦公室即可完成，蹲下站立這動作也能有效幫助。剛開始練習，隔天訓練一次，每次約為50下，可拆分5組來做。後期習慣後，可每天50個一次性完成，並且加速度，這樣消耗熱量的情況下，也不怕老化問題。

肌肉 肥胖 失眠

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