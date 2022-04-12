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疫情讓美國各行各業年齡大洗牌 法官更年輕 教師更老

編譯王巧文／綜合外電
去年美國法官的年齡中位數，從新冠疫情前的近56歲降至53.1歲，向「X世代」族群靠攏。美聯社
去年美國法官的年齡中位數，從新冠疫情前的近56歲降至53.1歲，向「X世代」族群靠攏。美聯社

美國勞工部最新數據顯示，新冠肺炎疫情已撼動美國一些主力產業的年齡結構，這兩年法官、記者、航太工程師等從業人員的平均年齡大幅下降，但中學老師、農民等職業的年齡愈來愈高。

彭博資訊報導，這種轉變反映疫情使美國職場勞動力大洗牌。美國許多較年長勞工因疫情選擇提早退休，而在教育業等行業類別，卻因為大鬧人力荒而召回前任教師，讓不同產業的年齡趨勢呈現兩樣情。

去年美國法官的年齡中位數降至53.1歲，相當於出生在1968年前後「X世代」族群的歲數，而在疫情爆發之前接近56歲，更靠近嬰兒潮世代。

美國媒體業也有類似情況，根據密西西比州商業和金融新聞學教授Martha Steffens的資料，去年記者的年齡中位數比2019年低了三歲多，可能反映工作機會減少。疫情對地方新聞媒體的打擊尤深，因為當地有廣告需求的商店紛紛關閉，衝擊媒體營運，可能迫使資深記者轉換跑道。

去年美國航太工程師的年齡也較2019年驟降六歲，且55歲以上員工的比重從37%銳減至28%，讓該產業一下子少了許多資深前輩。由於疫情讓全球觀光業幾近停擺，並重創了航空旅行需求，航空業在過去兩年掀起裁員潮。

在天平的另一端，美國教師是年齡增幅最大的職業之一，目前中學老師的年齡中位數約50歲，遠高於2019年的45歲。聯邦及地方教育體系，本就是疫情時期人力短缺最嚴重的領域之一，如今人力荒依舊未解，還有超過30萬個職缺待補。俄亥俄州等地方政府已推出多種措施，幫助吸找回退休教師重返校園。

美國農業的銀髮就業人口為各行業之冠，近三分之一的農民、牧場工人及管理人員都超過65歲。

疫情 勞工部 退休

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