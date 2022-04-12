亞航要推飛天計程車 吉隆坡市中心到機場僅17分鐘

亞航將向愛爾蘭租賃公司Avolon承租至少100架電動垂直起降飛機VX4， 朝推出飛天計程車邁出第一步。取材自電動垂直起降飛機製造商Vertical Aerospace官網

日經亞洲評論報導，馬來西亞廉價航空 業者亞航的母公司Capital A，朝推出飛天計程車邁出第一步，同時強力推動品牌轉型。

亞航2月簽署了一份備忘錄，將向愛爾蘭租賃公司Avolon承租至少100架電動垂直起降飛機VX4。Avolon的VX4是訂購自英國倫敦的飛機製造商Vertical Aerospace。三家公司本月在吉隆坡開會，目標是2035年交付飛機。

亞航將的營運路線將從吉隆坡市中心往返國際機場開始，原本長達一小時的車程可縮減到17分鐘。如果四人共乘，票價可望低於每人50美元。

美國航空公司投資 了Vertical Aerospace，而日航簽署了協議，保留從Avolon承租多達50架電動垂直起降飛機的權利；但美、日都還在為空中計程車制定法規，東南亞 可能迎頭趕上。

根據慕尼黑諮詢業者Roland Berger的數據，到2050年，全球將有16萬1000輛飛天計程車服勤，亞太地區占51%。亞航似乎是東盟裡第一家涉足空中計程車的大型航空公司。

Capital A執行長Tony Fernandes說，該公司「目標非常明確──要讓VX4飛遍東南亞」。但除了機型認證和基礎設施之外，該集團最近的財務困境也對此一戰略構成大挑戰。

截至2021年，亞航已連三年出現淨損。該集團於1月轉為控股公司結構，更名Capital A，不過，負淨值深達約14億美元，有自動退市的風險，正努力尋求融資。

更名反映出該集團轉型為數位公司的決心，期盼透過正迅速擴張的移動業務追求新成長：2020年進軍送餐業務，去年又推出叫車服務，Capital已有電商和物流業務，現在還在測試無人機送貨服務。

Capital A已推出一個超級app，作為所有服務的一站式商店，空中計程車預約和支付都將整合到這個平台。

資本緊縮將限制Capital A在叫車業擴大市占和獲利的能力，該行業以削價競爭出名。但空中計程車業務的步入門檻相對較高，將為Capital A提供沃土，發揮其航空專長。