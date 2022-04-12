我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

使用化學武器？俄軍無人機疑似對馬立波投放有毒物質

亞航要推飛天計程車 吉隆坡市中心到機場僅17分鐘

編譯季晶晶／綜合外電
亞航將向愛爾蘭租賃公司Avolon承租至少100架電動垂直起降飛機VX4， 朝推出飛天計程車邁出第一步。取材自電動垂直起降飛機製造商Vertical Aerospace官網
亞航將向愛爾蘭租賃公司Avolon承租至少100架電動垂直起降飛機VX4， 朝推出飛天計程車邁出第一步。取材自電動垂直起降飛機製造商Vertical Aerospace官網

日經亞洲評論報導，馬來西亞廉價航空業者亞航的母公司Capital A，朝推出飛天計程車邁出第一步，同時強力推動品牌轉型。

亞航2月簽署了一份備忘錄，將向愛爾蘭租賃公司Avolon承租至少100架電動垂直起降飛機VX4。Avolon的VX4是訂購自英國倫敦的飛機製造商Vertical Aerospace。三家公司本月在吉隆坡開會，目標是2035年交付飛機。

亞航將的營運路線將從吉隆坡市中心往返國際機場開始，原本長達一小時的車程可縮減到17分鐘。如果四人共乘，票價可望低於每人50美元。

美國航空公司投資了Vertical Aerospace，而日航簽署了協議，保留從Avolon承租多達50架電動垂直起降飛機的權利；但美、日都還在為空中計程車制定法規，東南亞可能迎頭趕上。

根據慕尼黑諮詢業者Roland Berger的數據，到2050年，全球將有16萬1000輛飛天計程車服勤，亞太地區占51%。亞航似乎是東盟裡第一家涉足空中計程車的大型航空公司。

Capital A執行長Tony Fernandes說，該公司「目標非常明確──要讓VX4飛遍東南亞」。但除了機型認證和基礎設施之外，該集團最近的財務困境也對此一戰略構成大挑戰。

截至2021年，亞航已連三年出現淨損。該集團於1月轉為控股公司結構，更名Capital A，不過，負淨值深達約14億美元，有自動退市的風險，正努力尋求融資。

更名反映出該集團轉型為數位公司的決心，期盼透過正迅速擴張的移動業務追求新成長：2020年進軍送餐業務，去年又推出叫車服務，Capital已有電商和物流業務，現在還在測試無人機送貨服務。

Capital A已推出一個超級app，作為所有服務的一站式商店，空中計程車預約和支付都將整合到這個平台。

資本緊縮將限制Capital A在叫車業擴大市占和獲利的能力，該行業以削價競爭出名。但空中計程車業務的步入門檻相對較高，將為Capital A提供沃土，發揮其航空專長。

東南亞 廉價航空 投資

上一則

美最高薪實習生榜單 科技業稱霸 月薪可達近萬

下一則

他中逾2億彩券「沒興趣享樂」 只想創環保基金會

延伸閱讀

2021年LAX機場是全球和全美第五忙的機場

2021年LAX機場是全球和全美第五忙的機場
大戰一觸即發 俄砲轟烏東機場 烏民9路撤離

大戰一觸即發 俄砲轟烏東機場 烏民9路撤離
印度男拿錯行李 「入侵」航空公司網站竟找到失主

印度男拿錯行李 「入侵」航空公司網站竟找到失主
北卡小飛機 失控墜毀新州民宅

北卡小飛機 失控墜毀新州民宅

熱門新聞

有網友發現，在Google地圖輸入「情慾密碼」，就能看見情侶春光外洩的畫面。（取材自Reddit）

Google地圖拍到活春宮 情侶野外交纏「座標」流傳

2022-04-09 23:09
全球半導體產業人力短缺的情況正在擴大。（路透）

半導體人才荒 英特爾砸1億培訓、ASML急挖韓EUV工程師

2022-04-04 23:00
一位美國女子10年前指甲長出不明線條，近來接受檢查才發現是癌症。(取材自推特)

指甲1條褐色線「存在十年」她一檢查才發現是癌症腫瘤

2022-04-06 23:21
左圖為武氏慶玄在自己的社群平台所放的照片。(取材自Instagram、抖音)

18歲網紅騙太大「無濾鏡照」曝光 網：抖音欠我們道歉

2022-04-06 02:26
洗衣服也有正確順序，弄錯流程可能導致白洗一場。(本報資料照片)

你也弄錯多年？洗衣機先丟衣服 小心洗不乾淨又傷皮膚

2022-03-29 01:59
一名網友分享她男友家的冰箱冷凍庫照片，並表示，「打開冰箱直接愣住三秒，這麼多冰柱是發生什麼事？」（取材自Dcard）

她打開男友家冰箱嚇呆 眾人狂讚：超像西洋名畫

2022-04-10 20:39

超人氣

更多 >
上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是
等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世
房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售
退休想住哪？嬰兒潮養老 偏愛都市豪宅

退休想住哪？嬰兒潮養老 偏愛都市豪宅
房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多