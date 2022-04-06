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絨毛玩偶張著血盆大口 美恐怖電玩角色Huggy Wuggy暴紅

聯合新聞網 / 綜合報導
人氣恐怖電玩角色爆紅。(取材自YouTube)
人氣恐怖電玩角色爆紅。(取材自YouTube)

美國獨立電玩開發商MOB Games去年底推出恐怖生存遊戲Poppy Playtime大受歡迎，連帶讓當中名叫「Huggy Wuggy」、張著血盆大口的絨毛玩偶人氣飆升，YouTubeTikTok等平台還大量出現它的蹤跡。

外媒提醒，高唱「擁抱和殺戮」曲子，要觀眾「屏住呼吸」的Huggy Wuggy，絕對是繼艾莎門（Elsagate，指社群平台裡兒童不宜的影片）、魷魚遊戲之後，家長須避免讓小朋友瀏覽的內容。

來源：MOB Games

Huggy Wuggy是Poppy Playtime裡的反派主角，它在遊戲裡一家廢棄的玩具工廠追逐、殺戮玩家。它是一隻304公分高、外貌像熊、長一口尖牙的藍色玩偶。玩家可透過Steam遊戲平台、iOS和Android載具玩Poppy Playtime。

被玩家稱為「近年最恐怖遊戲」的Poppy Playtime在 Apple App Store年齡分級為適合12歲以上，但是Huggy Wuggy相關影片及二次創作已在YouTube和TikTok等平台瘋傳，年幼孩子很可能在演算法的推播下看到這些不當內容，且因為Huggy Wuggy取了個無害又可愛的名字，影片平台難以依關鍵字過濾不讓小孩看到。

英國警方網路保護官康瑞（Chris Conroy）警告：「許多人製作了關於Huggy Wuggy的歌曲跟影片放到YouTube和TikTok上。內容常冷不防的嚇觀眾一跳，你當然不會希望孩子接觸到這些。」

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