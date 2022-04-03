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武大靖拍賣「金墩墩」92萬元落槌 最後1小時飆22萬元

中國新聞組／北京4日電
兩屆冬奧會冠軍武大靖個人獲得的北京冬奧獎牌選手專屬吉祥物金墩墩，以92萬元人民幣落槌。（取材自紅星新聞）
兩屆冬奧會冠軍武大靖個人獲得的北京冬奧獎牌選手專屬吉祥物金墩墩，以92萬元人民幣落槌。（取材自紅星新聞）

冬奧冠軍、中國短道速滑名將武大靖的「金墩墩公益慈善」拍賣專場活動2日結束。在本次拍賣中，北京冬奧會獎牌選手的專屬吉祥物「金墩墩」是主要拍品，這隻金墩墩的拍賣最後1小時狂飆22萬，最後以92萬元人民幣(約14.4萬美元)高價成交。

紅星新聞報導，武大靖親筆簽名的8張北京冬奧會出征紀念海報也以5000-9500元不等的價格成功拍賣，本次拍賣的所得善款以及武大靖本人額外捐贈的10萬元將直接捐贈至中國青少年發展基金會「希望工程·大靖冰雪公益計畫」，用於推廣青少年冰雪運動。

在北京冬奧會上，武大靖在短道速滑混合團體接力項目上收穫金牌，連續兩屆冬奧會奪金的同時，也得到了北京冬奧冠軍「伴手禮」--一隻可愛的金墩墩玩偶。

武大靖的「金墩墩公益慈善」拍賣專場活動3月31日開始，本次拍賣原計畫在4月2日截標。武大靖還專門在金墩墩上簽名，並承諾將在拍賣成功後加簽中標人的姓名。

金墩墩在本次公益拍賣中以1000元的價格起拍，競拍開始後只用了12分鐘就達到了1萬元。4月2日最後一天，競拍突然火爆了起來，40萬元、50萬元、60萬元等大關陸續被突破。在原定晚8時30分的截標時間，出價高達70萬元。

由於主辦方將本次公益拍賣活動延時到9點30分結束，最後一個小時的競拍更是白熱化，從70萬元直線上漲。9點13分，編號為「28671」的競拍者出價到90萬元。不過在沉默了三分鐘後，一位匿名的拍賣者最終出價92萬元，之後無人再參與競價，這位競拍者經過激烈的競爭，終於拿下了武大靖的金墩墩。

在本次公益拍賣中，武大靖以連麥的形式參與了拍賣的關鍵時刻，見證了自己的金墩墩是如何「找到好人家」的。

兩屆冬奧會冠軍武大靖個人獲得的北京冬奧獎牌選手專屬吉祥物金墩墩，以92萬元人民幣...
兩屆冬奧會冠軍武大靖個人獲得的北京冬奧獎牌選手專屬吉祥物金墩墩，以92萬元人民幣落槌。（取材自深圳商報）

拍賣 北京冬奧

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