武大靖拍賣「金墩墩」92萬元落槌 最後1小時飆22萬元
冬奧冠軍、中國短道速滑名將武大靖的「金墩墩公益慈善」拍賣專場活動2日結束。在本次拍賣中，北京冬奧會獎牌選手的專屬吉祥物「金墩墩」是主要拍品，這隻金墩墩的拍賣最後1小時狂飆22萬，最後以92萬元人民幣(約14.4萬美元)高價成交。
紅星新聞報導，武大靖親筆簽名的8張北京冬奧會出征紀念海報也以5000-9500元不等的價格成功拍賣，本次拍賣的所得善款以及武大靖本人額外捐贈的10萬元將直接捐贈至中國青少年發展基金會「希望工程·大靖冰雪公益計畫」，用於推廣青少年冰雪運動。
在北京冬奧會上，武大靖在短道速滑混合團體接力項目上收穫金牌，連續兩屆冬奧會奪金的同時，也得到了北京冬奧冠軍「伴手禮」--一隻可愛的金墩墩玩偶。
武大靖的「金墩墩公益慈善」拍賣專場活動3月31日開始，本次拍賣原計畫在4月2日截標。武大靖還專門在金墩墩上簽名，並承諾將在拍賣成功後加簽中標人的姓名。
金墩墩在本次公益拍賣中以1000元的價格起拍，競拍開始後只用了12分鐘就達到了1萬元。4月2日最後一天，競拍突然火爆了起來，40萬元、50萬元、60萬元等大關陸續被突破。在原定晚8時30分的截標時間，出價高達70萬元。
由於主辦方將本次公益拍賣活動延時到9點30分結束，最後一個小時的競拍更是白熱化，從70萬元直線上漲。9點13分，編號為「28671」的競拍者出價到90萬元。不過在沉默了三分鐘後，一位匿名的拍賣者最終出價92萬元，之後無人再參與競價，這位競拍者經過激烈的競爭，終於拿下了武大靖的金墩墩。
在本次公益拍賣中，武大靖以連麥的形式參與了拍賣的關鍵時刻，見證了自己的金墩墩是如何「找到好人家」的。
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