影／人生最後紀錄片？她玩弄超毒生物「還用鼻子蹭蹭」

超大膽網友與僧帽水母互動。（翻攝自TikTok）

近日一名網友在社群抖音 平台分享一段影片，內容是她捧著裝有劇毒生物「僧帽水母」的塑膠杯，手指不停搓弄著水母身體，甚至還用鼻子靠近發出「Boop!」的聲音，讓網友看了全嚇歪直呼「這應該是她最後的影片⋯⋯」

從抖音用戶@arianntudor上傳的影片中可以看到，她先是摸摸僧帽水母的身體，接著水母的頭向上仰，彷彿是盯著網友的臉看。接著大膽的她居然用鼻子碰了碰水母的頭部，就是這一幕嚇得大批網友驚呼「這不是有毒嗎！」

其實，僧帽水母真正藏有劇毒的地方是觸鬚，上面佈滿有充滿毒素的刺細胞，可以殺死細小的海洋生物，如魚類及蝦。從該名用戶上傳的其他影片中可以看到，其實網友是在海灘上救援了擱淺的水母，也知道水母觸鬚有劇毒，所以才用杯子裝著避免接觸。

網友解釋，其實自己很常在沙灘上看見僧帽水母，但是這是第一次看到如此巨大、美麗且還活著的水母，因此決定救援，將其安置在自己準備的裝有鹽水的水桶中，由於時間太晚，待到第二天早晨才將水母放生。

由於僧帽水母是全世界第3毒的水母，因此儘管只是輕撫接觸水母無毒的身體，畫面還是衝擊了大批網友，許多人紛紛留言「就這樣成了人生最後紀錄片」、「僧帽水母：你要不要想清楚你在幹嘛？」、「天啊妳超大膽」、「這是我最後一次看到這位姐姐嗎」、「其實水母弓背的時候有點可愛。」