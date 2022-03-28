奧斯卡紅毯女星爭奇鬥艷 奇異博士向烏克蘭致意
第94屆奧斯卡頒獎典禮今天登場，紅毯重頭戲星光熠熠，潔西卡雀絲坦、亞莉安娜黛博塞等女星爭奇鬥豔，絕美吸睛，此外還有許多明星透過紅毯造型向烏克蘭致意。
率先步上紅毯的美國女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）今年以「神聖電視台」（The Eyes of Tammy Faye）美國知名電視布道家一角入圍最佳女主角，她身著義大利時尚品牌古馳（Gucci）深V剪裁的玫瑰金亮片撞紫色漸層合身長禮服，搭配相同色系妝容與鑽石長耳環，裙擺處綴有荷葉邊，活潑俏麗亦不失女人味。
潔西卡雀絲坦先前曾以「姊妹」（The Help）入圍2012年最佳女配角獎，接著以「00:30凌晨密令」（Zero Dark Thirty）角逐2013年的最佳女主角獎，但都鎩羽而歸。
以「里卡多一家」（Being the Ricardos）入圍最佳女主角的妮可基嫚（Nicole Kidman）今天以一襲亞曼尼高級訂製（Armani Prive）深V剪裁的藍灰色禮服登場，極具視覺效果的花苞裙圍設計也讓人印象深刻，優雅又不失霸氣，為她纖細身材增添幾許氣勢。
西班牙國寶級女演員潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）以「平行母親」（Parallel Mothers）入圍最佳女主角，將力拚集滿三大影展影后大滿貫。她今天頂著俏麗的微捲髮，選穿香奈兒（Chanel）高級訂製黑色馬甲長禮服，繞頸搭配胸前挖空的設計，好身材展露無遺。
入圍最佳女主角的還有「史賓賽」（Spencer）的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），她選穿香奈兒黑色西裝短褲套裝，腳踩高跟鞋，內搭白色襯衫配上引人注目的造型項鍊，釦子一顆都沒扣，顛覆紅毯印象的風格既帥氣又性感。
憑著「西城故事」（West Side Story）入圍並奪下最佳女配角獎肯定的美國女星亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）今天選穿義大利品牌范倫鐵諾高級訂製服（Valentino Haute Couture），以一襲氣勢十足的鮮紅色細肩帶禮服搭配耀眼的鑽石飾品，展現大氣的華麗美學。
韓國「國民奶奶」尹汝貞去年憑著「夢想之地」（Minari）獲頒奧斯卡最佳女配角，今年受邀擔任頒獎人。她稍早現身紅毯，選穿優雅的香奈兒黑色雙排釦窄裙套裝搭配同色素面跟鞋，手拿一只亮眼的水鑽硬殼包，展現她沉穩又內斂的個人特色。
不同於紅毯上的禮服爭豔，51歲的好萊塢女星鄔瑪舒曼（Uma Thurman）這回受邀出席奧斯卡選穿寶緹嘉（Bottega Veneta）的絲質白色襯衫搭配黑色長裙，展現帥氣形象。
在俄羅斯與烏克蘭衝突尚未平息之際，許多明星今天也透過紅毯造型向烏克蘭致意。
「水行俠」男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）在胸前口袋放上代表烏克蘭國旗顏色的藍黃色口袋巾，「奇異博士」男星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）則別上烏克蘭國旗色徽章，美國女星潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）和尹汝貞則別上藍絲帶，表達對烏克蘭難民的支持。
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