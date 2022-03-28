奧斯卡紅毯女星爭奇鬥艷 奇異博士向烏克蘭致意

潔西卡雀絲坦身著義大利時尚品牌古馳（Gucci）深V剪裁的玫瑰金亮片撞紫色漸層合身長禮服。（歐新社）

第94屆奧斯卡 頒獎典禮今天登場，紅毯重頭戲星光熠熠，潔西卡雀絲坦、亞莉安娜黛博塞等女星爭奇鬥豔，絕美吸睛，此外還有許多明星透過紅毯造型向烏克蘭 致意。

率先步上紅毯的美國女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）今年以「神聖電視台」（The Eyes of Tammy Faye）美國知名電視布道家一角入圍 最佳女主角，她身著義大利時尚品牌古馳（Gucci）深V剪裁的玫瑰金亮片撞紫色漸層合身長禮服，搭配相同色系妝容與鑽石長耳環，裙擺處綴有荷葉邊，活潑俏麗亦不失女人味。

潔西卡雀絲坦先前曾以「姊妹」（The Help）入圍2012年最佳女配角獎，接著以「00:30凌晨密令」（Zero Dark Thirty）角逐2013年的最佳女主角獎，但都鎩羽而歸。

妮可基嫚以一襲亞曼尼高級訂製（Armani Prive）深V剪裁的藍灰色禮服登場。（美聯社）

以「里卡多一家」（Being the Ricardos）入圍最佳女主角的妮可基嫚（Nicole Kidman）今天以一襲亞曼尼高級訂製（Armani Prive）深V剪裁的藍灰色禮服登場，極具視覺效果的花苞裙圍設計也讓人印象深刻，優雅又不失霸氣，為她纖細身材增添幾許氣勢。

西班牙國寶級女演員潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）以「平行母親」（Parallel Mothers）入圍最佳女主角，將力拚集滿三大影展影后大滿貫。她今天頂著俏麗的微捲髮，選穿香奈兒（Chanel）高級訂製黑色馬甲長禮服，繞頸搭配胸前挖空的設計，好身材展露無遺。

西班牙國寶級女演員潘妮洛普克魯茲選穿香奈兒（Chanel）高級訂製黑色馬甲長禮服。（歐新社）

入圍最佳女主角的還有「史賓賽」（Spencer）的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），她選穿香奈兒黑色西裝短褲套裝，腳踩高跟鞋，內搭白色襯衫配上引人注目的造型項鍊，釦子一顆都沒扣，顛覆紅毯印象的風格既帥氣又性感。

克莉絲汀史都華（右）選穿香奈兒黑色西裝短褲套裝，與未婚妻迪倫梅爾一同出席。（美聯社）

憑著「西城故事」（West Side Story）入圍並奪下最佳女配角獎肯定的美國女星亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）今天選穿義大利品牌范倫鐵諾高級訂製服（Valentino Haute Couture），以一襲氣勢十足的鮮紅色細肩帶禮服搭配耀眼的鑽石飾品，展現大氣的華麗美學。

美國女星亞莉安娜黛博塞選穿義大利品牌范倫鐵諾高級訂製服（Valentino Haute Couture）。（Getty Images）

韓國「國民奶奶」尹汝貞去年憑著「夢想之地」（Minari）獲頒奧斯卡最佳女配角，今年受邀擔任頒獎人。她稍早現身紅毯，選穿優雅的香奈兒黑色雙排釦窄裙套裝搭配同色素面跟鞋，手拿一只亮眼的水鑽硬殼包，展現她沉穩又內斂的個人特色。

韓國「國民奶奶」尹汝貞去年憑著「夢想之地」（Minari）獲頒奧斯卡最佳女配角，今年受邀擔任頒獎人。她選穿優雅的香奈兒黑色雙排釦窄裙套裝搭配同色素面跟鞋。（美聯社）

不同於紅毯上的禮服爭豔，51歲的好萊塢女星鄔瑪舒曼（Uma Thurman）這回受邀出席奧斯卡選穿寶緹嘉（Bottega Veneta）的絲質白色襯衫搭配黑色長裙，展現帥氣形象。

好萊塢女星鄔瑪舒曼選穿寶緹嘉（Bottega Veneta）的絲質白色襯衫搭配黑色長裙。（美聯社）

在俄羅斯與烏克蘭衝突尚未平息之際，許多明星今天也透過紅毯造型向烏克蘭致意。

「水行俠」男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）在胸前口袋放上代表烏克蘭國旗顏色的藍黃色口袋巾，「奇異博士」男星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）則別上烏克蘭國旗色徽章，美國女星潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）和尹汝貞則別上藍絲帶，表達對烏克蘭難民的支持。

男星傑森摩莫亞在胸前口袋放上代表烏克蘭國旗顏色的藍黃色口袋巾。（美聯社）

「奇異博士」男星班奈狄克康柏拜區（左）別上烏克蘭國旗色徽章，與老婆蘇菲亞杭特（Sophie Hunter）一起出席。（路透）