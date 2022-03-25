清明節狂商機 台飯店推出「金紙蛋糕」還附三炷香

台糖長榮酒店今年推出第二代金紙蛋糕，利用台南芒果泥作基底，再以做千層蛋糕的方式堆疊，夾塗奶油和蜂蜜，讓側面看起來像紙張，上方再貼上食用級金箔。(記者鄭維真／攝影)

清明節是華人 飲水思源、掃墓祭祖大日子，有業者應景推出「金紙蛋糕」，主打「環保」、「思親無價」、「情意似金」，超強創意讓網友笑翻，直呼：「企劃100分！」

台糖長榮 酒店在臉書粉專PO出「金紙蛋糕」商品照，只見一片片糕體層層堆疊，完美復刻厚厚一疊金紙的樣子，金色的表面還印上大大的一個「福」字，更在最上層的糕體貼上一張反光金紙，細節滿滿，和真實金紙相似度極高。

台糖長榮酒店總經理鄭東波表示，響應減碳 節能、降低火災發生率，飯店10年前即研發第1代金紙蛋糕，今年改良為第2代，利用台南芒果泥作基底，再以做千層蛋糕的方式堆疊，夾塗奶油和蜂蜜，讓側面看起來像紙張，上方再貼上食用級金箔，並以紅色食用色素印製福祿壽等字樣，讓中元普度等宗教祭祀活動貼近環保訴求，未來也考慮將三牲祭品擬真做成甜點。

「金紙蛋糕」引起網友熱烈討論，「有相應的蠟燭嗎」、「有了金紙，那香呢？香不就作成巧克力棒」、「這真的可以吃嗎」、「想買來送人」、「意圖氣死家裡長輩嗎？」、「請問要自備金爐還是現場會發」、「這個蛋糕也太好笑」、「好前衛啊」。