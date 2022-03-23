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日本大阪世博吉祥物出爐 網友：小孩看了會哭吧

中央社／東京22日綜合外電
大阪世博吉祥物造型很特別。（取材自官方推特）
大阪世博吉祥物造型很特別。（取材自官方推特）

2025年世界博覽會官方標誌2020年8月出爐後，就因造型奇特引發討論。主辦單位今天進一步公布世博官方吉祥物，以官方標誌為主體加上可變造形，再度引發網友正反兩極意見。

2025年世界博覽會（大阪關西世博）的官方標誌2020年8月出爐，由於圖案奇特引發日本網友正反兩極熱議，甚至有民眾要求重選標誌，不過，大阪首長正面看待，認為有助提升關注度。

日本放送協會（NHK）報導，負責主辦大阪關西世博的博覽會協會，今天公布從全國公開徵求的1898件作品中所選出的官方吉祥物設計。

這件作品是從「水都」大阪進行發想，直接將紅色官方標誌加上藍色身形，藍色部分像水一樣可變化成各種形狀，展現其多元性。

獲選作品由以東京為據點的設計團隊所設計，代表人山下浩平說，真的很驚訝能獲選，能用吉祥物的形式參與這次世博真的非常高興。山下在神戶長大，跟關西有地緣關係。

博覽會協會將從4月下旬左右開始公開徵求吉祥物命名，預定今年夏天後公布。

在主辦單位公開徵求吉祥物設計過程中，最後進入決選的作品有3項，其中又以最終中選的這個作品中「反應」最多，有人認為「很具衝擊力」、「沒見過這樣的吉祥物」、「不舒服」等。

主辦單位今天宣布吉祥物後，日本網友也很快出現正反兩極意見。正面意見認為「很可愛我喜歡」、「我喜歡這樣的世界觀」；反面意見認為「好恐怖」、「做成布偶小孩會哭吧」。

在此之前，日本主辦的世博都推出各式各樣吉祥物，例如2005年愛知縣的森林小子kiccoro跟森林爺爺Morizo、1985年茨城縣的宇宙星丸等。

不過，大阪上次在1970年主辦的世博，雖然由藝術家岡本太郎設計的「太陽之塔」令人印象深刻，但並未推出吉祥物。

東京體育網報導，大阪關西世博吉祥物今天出爐後，在日本社群網站上引發討論。雖然發想來自於「能不能直接把官方標誌變成吉祥物」，但成品很難讓人說出討人喜愛，相當具衝擊感。

推特上有網友說，「選了個最奇怪的」、「感覺不舒服」、「為什麼選了這個」。

日本 社群網站 推特

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