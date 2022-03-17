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強震後急找失蹤橘貓 驚見牠坐抽屜「爽吃鮭魚乾」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本福島發生大地震，女網友著急找貓咪，結果看到貓咪竟然趁亂偷鮭魚乾吃。 (取材自推特@tama12tebako)
日本福島發生大地震，女網友著急找貓咪，結果看到貓咪竟然趁亂偷鮭魚乾吃。 (取材自推特@tama12tebako)

16日深夜日本福島發生規模7.4強震，至少造成2死百人傷，許多城市也大規模停電，不少日本人昨晚都沒睡個好覺，家中有養毛小孩的更是如此。一名日本網友在推特上發文，說發生大地震後他很擔心自家貓咪出事，滿屋子找貓的時候竟發現自家貓咪成為了趁火打劫的小偷，從震開的抽屜中打算把鮭魚乾偷走。

女網友「tama毛」在推特上發文，說16日深夜的地震實在是把她嚇壞了，發生地震當下趕緊帶著女兒跟狗逃走，但她卻沒找到自家養的橘貓，想確認貓貓是否安然無恙。在房子內一陣搜尋後，赫然發現橘貓安然無恙的正在「當小偷」，因為強震的關係櫃子抽屜都被震開來，橘貓趁亂就去打劫鮭魚乾來吃，讓她實在哭笑不得。

橘貓貪吃的一幕全部都被飼主拍下來，女網友表示，看到橘貓安全她就放心了，還好鮭魚乾沒有成功被貓咪偷走，不過因為貓咪似乎被地震嚇到喵喵叫，所以她也打算晚點再去買一些點心給貓咪吃，安撫一下牠的心情，該名女網友也在貼文最後表示希望大家在這次地震中都平安。

這篇貼文貼出短短不到12小時便吸引超過30萬網友按讚，由於實在是太爆笑，也被台灣網友轉發到臉書上，許多網友笑著留言表示「無政府狀態下的貓咪求生意志」、「橘貓永遠不會讓你失望」、「就算是地震震到不行，吃東西還是貓生第一要事」、「主人的緊張對比貓咪的悠閒真是反差」、「橘貓就只想著吃，完全沒問題」。

地震 日本 推特

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