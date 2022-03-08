蘋果新品一次看：平價iPhone SE 3 怪物桌機Mac Studio
蘋果（Apple）3月8日美東時間下午2點舉行春季發表會，不少網友期待5G iPhone SE 3、iPad Air 5及AirPods Pro 2亮相，不過耳機遺憾仍沒「見光」，最後推出iPad Air 5、iPhone SE 3 5G、讓人意外地iPhone 13系列包含Pro出綠色新色，另外堪稱怪獸桌機的Mac Studio及外接螢幕Studio Display也在這次露臉。
iPhone 13全系列新色登場－松嶺青色
iPhone 13新色真的出了！新色名為「松嶺青色」，令人意外的是，原本以為只有iPhone 13才有新色，iPhone 13 Pro（含Pro Max）、iPhone 13 mini也列入其中，其規格都與其他顏色相同。
iPhone SE 3支援5G
支援5G的iPhone SE第3代（iPhone SE 3）不意外地在此次登場，使用與iPhone 13相同的A15仿生晶片，但非像先前謠傳的「瀏海螢幕」，Home鍵仍保留。外觀與iPhone SE 2相同，一樣4.7吋螢幕。該手機提供3色（午夜色、星光色和紅色），與iPhone SE 2黑、白、紅不同。如果你想讓別人發現自己是使用「新的iPhone SE 3」，買午夜色就沒錯囉。
iPad Air 5 新款 顏色讓人驚豔
推出全新第5代iPad Air（iPad Air 5），搭載M1晶片，與上代機型相比，可提升60%效能且支援人物居中的功能，也就是說，目前所有的iPad都支援人物居中功能，容量仍只有64和256GB版本，未有128GB版本，有些可惜。iPad Air 5提供五色（太空灰、星光色、粉紅色、紫色、藍色）選擇，其中紫色跟藍色讓人驚豔。
怪物桌機Mac Studio強大效能
外界認為可能不會在春季發表會登場的Mac Studio和外接螢幕Studio Display意外曝光，Mac Studio為Mac桌機全新產品線，外觀使用鋁金屬打造，大小僅有19.7公分X 9.5公分，可放置在大多數螢幕的下方。
Mac Studio擁有超頂尖性能，可搭配M1 Max或全新晶片M1 Ultra，其中M1 Ultra為2個M1 Max組成，可賦予艱鉅的工作流程，與其他機種相比，最高可達3.8倍CPU效能提升，GPU效能也增加5倍，並能支援最多5部顯示器。
Mac Studio共有12個高效能連接埠，正面插槽有2個USB-C或Thunderbolt 4、1個SDXC，背面有4個Thunderbolt 4、1個10Gb乙太網路、2個USB-A、1個HDMI、1個3.5公釐耳機插孔，相當實用。
Studio Display 擁5K視網膜螢幕
外接螢幕Studio Display為27吋5K視網膜螢幕，1470萬像素、最高亮度為600尼特，集合Mac用戶喜愛的體驗，採用窄邊框設計，外觀為鋁製金屬，可調整角度最高為30度，也能調整高度。
Studio Display螢幕配備A13晶片，配置1200萬像素超廣角相機，具備「人物居中」功能，與iPad相同；另外還有3個麥克風以及支援「空間音訊」的6揚聲器，6揚聲器包含4個振動抑制低音喇叭，可呈現渾厚而清晰的低音，並將失真降至最低；2個高性能高音喇叭能帶出精準中音與清亮的高音，另外配備3個USB-C埠及Thunderbolt 埠，可為相容的Mac筆電像是14吋MacBook Pro進行快速充電。
Studio Display有兩種抗反射玻璃選項可供選擇。標準玻璃專為低反射率而打造；Nano-texture玻璃可在光線明亮的工作環境中分散光線，進而將眩光減到最少，呈現出色的影像品質。另外還針對支架推出可調整斜度、調整斜度和高度及VESA吊架連結器三種選擇。
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