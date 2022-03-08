蘋果新品一次看：平價iPhone SE 3 怪物桌機Mac Studio

Mac Studio 和外接螢幕Studio Display。（翻攝自蘋果官網）

蘋果（Apple）3月8日美東時間下午2點舉行春季發表會，不少網友期待5G iPhone SE 3、iPad Air 5及AirPods Pro 2亮相，不過耳機遺憾仍沒「見光」，最後推出iPad Air 5、iPhone SE 3 5G、讓人意外地iPhone 13系列包含Pro出綠色新色，另外堪稱怪獸桌機的Mac Studio及外接螢幕Studio Display也在這次露臉。

iPhone 13全系列新色登場－松嶺青色

iPhone 13新色真的出了！新色名為「松嶺青色」，令人意外的是，原本以為只有iPhone 13才有新色，iPhone 13 Pro（含Pro Max）、iPhone 13 mini也列入其中，其規格都與其他顏色相同。

iPhone 13系列推出新色，新色名為「松嶺青色」，原本以為只有iPhone 13才有新色，iPhone 13 Pro（含Pro Max）、iPhone 13 mini也列入其中。（翻攝自蘋果官網）

iPhone SE 3支援5G

支援5G的iPhone SE第3代（iPhone SE 3）不意外地在此次登場，使用與iPhone 13相同的A15仿生晶片 ，但非像先前謠傳的「瀏海螢幕」，Home鍵仍保留。外觀與iPhone SE 2相同，一樣4.7吋螢幕。該手機提供3色（午夜色、星光色和紅色），與iPhone SE 2黑、白、紅不同。如果你想讓別人發現自己是使用「新的iPhone SE 3」，買午夜色就沒錯囉。

iPad Air 5 新款 顏色讓人驚豔

推出全新第5代iPad Air（iPad Air 5），搭載M1晶片，與上代機型相比，可提升60%效能且支援人物居中的功能，也就是說，目前所有的iPad都支援人物居中功能，容量仍只有64和256GB版本，未有128GB版本，有些可惜。iPad Air 5提供五色（太空灰、星光色、粉紅色、紫色、藍色）選擇，其中紫色跟藍色讓人驚豔。

iPad Air 5搭載M1晶片，並推出5色，其中紫色與藍色讓人驚豔。（翻攝自蘋果官網）

怪物桌機Mac Studio強大效能

外界認為可能不會在春季發表會登場的Mac Studio和外接螢幕Studio Display意外曝光，Mac Studio為Mac桌機全新產品線，外觀使用鋁金屬打造，大小僅有19.7公分X 9.5公分，可放置在大多數螢幕的下方。

Mac Studio為Mac桌機全新產品線，外觀使用鋁金屬打造，大小僅有19.7公分X 9.5公分，可放置在大多數螢幕的下方。（翻攝自蘋果官網）

Mac Studio擁有超頂尖性能，可搭配M1 Max或全新晶片M1 Ultra，其中M1 Ultra為2個M1 Max組成，可賦予艱鉅的工作流程，與其他機種相比，最高可達3.8倍CPU效能提升，GPU效能也增加5倍，並能支援最多5部顯示器。

蘋果此次推出M1 Ultra晶片，效能更強大。（翻攝自蘋果官網）

Mac Studio共有12個高效能連接埠，正面插槽有2個USB-C或Thunderbolt 4、1個SDXC，背面有4個Thunderbolt 4、1個10Gb乙太網路、2個USB-A、1個HDMI、1個3.5公釐耳機插孔，相當實用。

Studio Display 擁5K視網膜螢幕

外接螢幕Studio Display為27吋5K視網膜螢幕，1470萬像素、最高亮度為600尼特，集合Mac用戶喜愛的體驗，採用窄邊框設計，外觀為鋁製金屬，可調整角度最高為30度，也能調整高度。

Studio Display螢幕配備A13晶片，配置1200萬像素超廣角相機，具備「人物居中」功能，與iPad相同；另外還有3個麥克風以及支援「空間音訊」的6揚聲器，6揚聲器包含4個振動抑制低音喇叭，可呈現渾厚而清晰的低音，並將失真降至最低；2個高性能高音喇叭能帶出精準中音與清亮的高音，另外配備3個USB-C埠及Thunderbolt 埠，可為相容的Mac筆電像是14吋MacBook Pro進行快速充電。

Studio Display有兩種抗反射玻璃選項可供選擇。標準玻璃專為低反射率而打造；Nano-texture玻璃可在光線明亮的工作環境中分散光線，進而將眩光減到最少，呈現出色的影像品質。另外還針對支架推出可調整斜度、調整斜度和高度及VESA吊架連結器三種選擇。